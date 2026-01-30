Trend Galeri Trend Yaşam TOKİ kura çekimi canlı izle: Ordu, Aksaray, Karabük TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yürütülen Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesinde heyecan bugün üç ilimize odaklanıyor. 30 Ocak 2026 Cuma günü; Ordu, Aksaray ve Karabük için beklenen kura çekimleri gerçekleştiriliyor. Binlerce vatandaşın ev sahibi olma hayaliyle takip ettiği kuralar noter huzurunda çekilecek. Peki, TOKİ kura çekimi saat kaçta başlıyor? Ordu, Aksaray, Karabük TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte canlı yayın izleme linki ve isim listesi sorgulama detayları.

TOKİ "500 Bin Sosyal Konur" projesi kapsamında kura takvimi tüm hızıyla devam ediyor. Ocak ayının son işlem gününde gözler Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerindeki üç kritik ilimize çevrildi. Toplamda 7 bin 287 konutun sahibini bulacağı bugünkü çekilişlerde, başvurusu onaylanan adaylar arasından hak sahipleri belirlenecek. Ordu'da 3 bini aşkın, Aksaray'da 2 binin üzerinde ve Karabük'te 1.600 konut için yapılacak çekimler canlı olarak yayınlanıyor.

30 OCAK 2026 TOKİ KURA TAKVİMİ VE KONTENJANLAR

Bugün çekilişi yapılacak iller ve konut sayıları şu şekildedir:

Aksaray: 2 bin 353 Konut / 11.00 / Aksaray Atatürk Kapalı Spor Salonu

Ordu: 3 bin 334 Konut / 11.00 / Ordu Öğretmenevi Atatürk Kültür Merkezi

Karabük: 1.600 Konut / 11.00 / Karabük Kültür Merkezi

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR?

Kura çekimleri noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar çekiliş anını anlık olarak şu kanallardan takip edebilir:

TOKİ Resmi YouTube Kanalı: youtube.com/tokikurumsal

AKSARAY KURASI İÇİN TIKLAYINIZ

ORDU KURASI İÇİN TIKLAYINIZ

KARABÜK KURASI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA

Kura çekimi tamamlandıktan sonra nihai isim listeleri sisteme yüklenecektir. Hak sahibi olup olmadığınızı şu yöntemlerle öğrenebilirsiniz:

e-Devlet Üzerinden: "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" hizmeti ile T.C. kimlik numaranızla giriş yaparak sonucunuzu görebilirsiniz.

TOKİ Web Sitesi: toki.gov.tr adresindeki "Kura Sonuç Sorgulama" butonuna tıklayarak isim listelerine ulaşabilirsiniz.

SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

SIRA NO İLİ İLÇE PROJE ADI KONUT SAYISI
1 ORDU MERKEZ ORDU MERKEZ (ALTINORDU) 1500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1500
2 ORDU AYBASTI ORDU AYBASTI 76/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 76
3 ORDU ÇAMAŞ ORDU ÇAMAŞ 39/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 39
4 ORDU ÇATALPINAR ORDU ÇATALPINAR 77/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 77
5 ORDU ÇAYBAŞI ORDU ÇAYBAŞI 31/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 31
6 ORDU FATSA ORDU FATSA 750/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 750
7 ORDU GÖLKÖY ORDU GÖLKÖY 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100
8 ORDU GÜLYALI ORDU GÜLYALI 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 50
9 ORDU GÜRGENTEPE ORDU GÜRGENTEPE 52/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 52
10 ORDU KABADÜZ ORDU KABADÜZ 79/500000 SsOSYAL KONUT PROJESİ 79
11 ORDU KORGAN ORDU KORGAN 80/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 80
12 ORDU ÜNYE ORDU ÜNYE 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 500
SIRA NO İLİ İLÇE PROJE ADI KONUT SAYISI
1 AKSARAY MERKEZ AKSARAY MERKEZ 1000/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1000
2 AKSARAY MERKEZ AKSARAY MERKEZ HELVADERE 79/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 79
3 AKSARAY MERKEZ AKSARAY MERKEZ SAĞLIK 126/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 126
4 AKSARAY MERKEZ AKSARAY MERKEZ YENİKENT 110/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 110
5 AKSARAY AĞAÇÖREN AKSARAY AĞAÇÖREN 79/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 79
6 AKSARAY ESKİL AKSARAY ESKİL 190/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 190
7 AKSARAY ESKİL AKSARAY ESKİL EŞMEKAYA 94/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 94
8 AKSARAY GÜLAĞAÇ AKSARAY GÜLAĞAÇ 43/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 43
9 AKSARAY GÜLAĞAÇ AKSARAY GÜLAĞAÇ DEMİRCİ 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 50
10 AKSARAY GÜZELYURT AKSARAY GÜZELYURT 94/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 94
11 AKSARAY GÜZELYURT AKSARAY GÜZELYURT IHLARA 94/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 94
12 AKSARAY ORTAKÖY AKSARAY ORTAKÖY 190/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 190
13 AKSARAY SARIYAHŞİ AKSARAY SARIYAHŞİ 94/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 94 BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİPLİĞİ KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR
14 AKSARAY SULTANHANI AKSARAY SULTANHANI 110/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 110
SIRA NO İLİ İLÇE PROJE ADI KONUT SAYISI
1 KARABÜK MERKEZ KARABÜK MERKEZ 1000/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1.000
2 KARABÜK EFLANİ KARABÜK EFLANİ 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 50
3 KARABÜK ESKİPAZAR KARABÜK ESKİPAZAR 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 150
4 KARABÜK OVACIK KARABÜK OVACIK 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 50
5 KARABÜK SAFRANBOLU KARABÜK SAFRANBOLU 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 150
6 KARABÜK YENİCE KARABÜK YENİCE 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200
