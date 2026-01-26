TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 27-31 OCAK 2026: Bu hafta hangi illerde hak sahipleri belirlenecek?

Türkiye'nin dört bir yanında eş zamanlı yürütülen TOKİ kura çekimlerinde rota bu hafta İç Anadolu ve Orta Karadeniz'e kırıldı. Bakanlık ve TOKİ'nin resmi kanallarından yapılan duyuruyla, Ocak ayının final haftasında çekiliş yapılacak 9 il ilan edildi. Toplamda 22 binden fazla konutun asil ve yedek sahiplerinin belirleneceği bu süreçte; Samsun, Ordu ve Aksaray gibi yüksek başvuru alan iller öne çıkıyor. Hak sahipleri, kura törenlerini canlı yayında takip ederken, bir yandan da kura sonucu sorgulama ekranına kilitlenecek.