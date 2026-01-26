Trend Galeri Trend Yaşam TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 27-31 OCAK 2026: Bu hafta hangi illerde hak sahipleri belirlenecek?

TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 27-31 OCAK 2026: Bu hafta hangi illerde hak sahipleri belirlenecek?

"Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi" kapsamında başlatılan 500 bin konut projesinde Ocak ayının son haftası heyecanı başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından duyurulan yeni takvimle birlikte, 26 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasında hak sahiplerinin belirleneceği iller netleşti. Sinop, Aksaray, Ordu ve Bartın gibi Karadeniz ve İç Anadolu şehirlerinde binlerce aile noter huzurunda ev sahibi olma sevincini yaşayacak. İşte güncel TOKİ 2026 kura takvimi ve il il çekiliş tarihleri.

Giriş Tarihi: 26.01.2026 11:52
TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 27-31 OCAK 2026: Bu hafta hangi illerde hak sahipleri belirlenecek?

Türkiye'nin dört bir yanında eş zamanlı yürütülen TOKİ kura çekimlerinde rota bu hafta İç Anadolu ve Orta Karadeniz'e kırıldı. Bakanlık ve TOKİ'nin resmi kanallarından yapılan duyuruyla, Ocak ayının final haftasında çekiliş yapılacak 9 il ilan edildi. Toplamda 22 binden fazla konutun asil ve yedek sahiplerinin belirleneceği bu süreçte; Samsun, Ordu ve Aksaray gibi yüksek başvuru alan iller öne çıkıyor. Hak sahipleri, kura törenlerini canlı yayında takip ederken, bir yandan da kura sonucu sorgulama ekranına kilitlenecek.

TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 27-31 OCAK 2026: Bu hafta hangi illerde hak sahipleri belirlenecek?

26 OCAK - 1 ŞUBAT 2026 TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ

Bu hafta noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimlerinin il bazlı programı şu şekildedir:

27 Ocak Salı: Kilis (1.170 Konut)

28 Ocak Çarşamba: Sinop (947 Konut)

TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 27-31 OCAK 2026: Bu hafta hangi illerde hak sahipleri belirlenecek?

29 Ocak Perşembe: Niğde (2.604 Konut)

30 Ocak Cuma: Aksaray (2.353 Konut)

TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 27-31 OCAK 2026: Bu hafta hangi illerde hak sahipleri belirlenecek?

30 Ocak Cuma: Ordu (3.334 Konut)

30 Ocak Cuma: Karabük (1.600 Konut)

TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 27-31 OCAK 2026: Bu hafta hangi illerde hak sahipleri belirlenecek?

31 Ocak Cumartesi: Samsun (6.397 Konut)

31 Ocak Cumartesi: Nevşehir (2.368 Konut)

31 Ocak Cumartesi: Bartın (1.620 Konut)

TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 27-31 OCAK 2026: Bu hafta hangi illerde hak sahipleri belirlenecek?

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR KURALARI NE ZAMAN?

Milyonlarca başvurunun yapıldığı üç büyükşehir için kura tarihleri henüz netlik kazanmadı. Ancak Bakan Murat Kurum'un son açıklamalarına göre; büyükşehir kuralarının Mart ayına kadar tamamlanması hedefleniyor.

TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 27-31 OCAK 2026: Bu hafta hangi illerde hak sahipleri belirlenecek?

KURA HEYECANI CANLI YAYINDA!

TOKİ kura çekimleri hafta boyunca her sabah genellikle saat 10:00 veya 11:00 itibarıyla başlamaktadır. Vatandaşlar çekilişleri şu kanaldan takip edebilir:

YouTube: TOKİ Resmi Hesabı - Canlı Yayınlar

TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 27-31 OCAK 2026: Bu hafta hangi illerde hak sahipleri belirlenecek?

İsmi çıkanlar ne zaman ödeme yapmaya başlayacak?

Hak sahipliği belirlenen vatandaşlar, banka üzerinden sözleşme imzalayacak ve taksit ödemelerine sözleşmeyi takip eden ay başlayacaklardır.

TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 27-31 OCAK 2026: Bu hafta hangi illerde hak sahipleri belirlenecek?

İlk teslimatlar ne zaman yapılacak?

Bakanlığın hedefi, 2026 yılı içerisinde kuraları tamamlayıp Mart 2027 itibarıyla ilk anahtar teslimlerini gerçekleştirmektir.

TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 27-31 OCAK 2026: Bu hafta hangi illerde hak sahipleri belirlenecek?

Kura çıkmayanların parası ne zaman iade edilir?

Kurada ismi çıkmayan adayların 5000 TL'lik başvuru bedelleri, kura çekiminden sonraki 5 iş günü içinde banka hesaplarına geri yatırılmaktadır.

TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 27-31 OCAK 2026: Bu hafta hangi illerde hak sahipleri belirlenecek?

TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 27-31 OCAK 2026: Bu hafta hangi illerde hak sahipleri belirlenecek?