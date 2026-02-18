Trend Galeri Trend Yaşam TOKİ MERSİN KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: Mersin sosyal konut isim listesi açıklandı mı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yürütülen "Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi" kapsamında, Mersin için beklenen gün geldi çattı. Binlerce vatandaşın ev sahibi olma hayaliyle başvurduğu TOKİ Mersin kura çekimi bugün canlı yayında gerçekleştiriliyor. Peki, Mersin TOKİ kura sonuçları saat kaçta açıklanacak ve isim listesi nereden sorgulanacak? İşte Merkez, Erdemli, Tarsus ve Silifke gibi ilçeleri kapsayan kura çekimini YouTube üzerinden anlık takip etme linki ve e-Devlet sonuç sorgulama ekranına dair tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 18.02.2026 11:49
Mersin'de uygun fiyatlı konut sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlar için heyecan dorukta. TOKİ'nin Mersin genelinde inşa edeceği sosyal konut projesi için kura çekim takvimi resmen işlemeye başladı. Noter huzurunda ve şeffaf bir ortamda yapılan çekilişler, Mersin merkez başta olmak üzere kentin pek çok ilçesindeki hak sahiplerini belirleyecek. Başvurusu kabul edilen adaylar, isimlerinin okunup okunmadığını öğrenmek için ekran başına kilitlendi.

TOKİ MERSİN KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA VE NEREDE YAPILIYOR?

Mersin TOKİ sosyal konut kura çekimi, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 11:00 itibarıyla başlıyor. Mersin Kültür Merkezi'nde noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş süreci, gün boyunca devam edecek.

Başvurunun yoğun olduğu merkez ilçeler ve Tarsus için kura işlemlerinin öğleden sonraki saatlere kadar sürmesi beklenirken; sonuçların sisteme girilmesiyle beraber hak sahipleri belirlenmiş olacak.

MERSİN TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI NASIL İZLENİR?

Kura sürecini saniyesi saniyesine takip etmek isteyen vatandaşlar için TOKİ, resmi sosyal medya hesapları üzerinden kesintisiz yayın sağlıyor. Mersin kura çekimi; TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izlenebiliyor.

TOKİ CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ

MERSİN TOKİ SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

Kura çekimi tamamlanan her ilçe için isim listesi, gün içerisinde veya bir hafta içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (toki.gov.tr) üzerinden erişime açılıyor. Ancak en hızlı sonuç alma yöntemi e-Devlet üzerinden sağlanıyor. Vatandaşlar, T.C. kimlik numaralarıyla "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" hizmetini kullanarak; "Asil", "Yedek" veya "Hak Sahibi Olamadı" durumlarını anında görüntüleyebilecekler.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MERSİN'DE HANGİ İLÇELER İÇİN KURA ÇEKİLİYOR?

TOKİ'nin Mersin projeleri kapsamında birçok farklı noktada konut inşası planlanıyor. Bugün devam edecek kura takviminde öne çıkan bölgeler şunlardır:

SIRA NO İLİ İLÇE PROJE ADI KONUT SAYISI
1 MERSİN MERKEZ MERSİN MERKEZ (AKDENİZ,MEZİTLİ,TOROSLAR,YENİŞEHİR) 5000/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 5000
2 MERSİN AYDINCIK MERSİN AYDINCIK 40/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 40
3 MERSİN ERDEMLİ MERSİN ERDEMLİ 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 500
4 MERSİN GÜLNAR MERSİN GÜLNAR 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100
5 MERSİN MUT MERSİN MUT 750/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 750
6 MERSİN SİLİFKE MERSİN SİLİFKE 800/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 800
7 MERSİN TARSUS MERSİN TARSUS 1000/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1000