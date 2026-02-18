TOKİ MERSİN KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: Mersin sosyal konut isim listesi açıklandı mı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yürütülen "Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi" kapsamında, Mersin için beklenen gün geldi çattı. Binlerce vatandaşın ev sahibi olma hayaliyle başvurduğu TOKİ Mersin kura çekimi bugün canlı yayında gerçekleştiriliyor. Peki, Mersin TOKİ kura sonuçları saat kaçta açıklanacak ve isim listesi nereden sorgulanacak? İşte Merkez, Erdemli, Tarsus ve Silifke gibi ilçeleri kapsayan kura çekimini YouTube üzerinden anlık takip etme linki ve e-Devlet sonuç sorgulama ekranına dair tüm detaylar.
TOKİ'nin Mersin projeleri kapsamında birçok farklı noktada konut inşası planlanıyor. Bugün devam edecek kura takviminde öne çıkan bölgeler şunlardır:
|SIRA NO
|İLİ
|İLÇE
|PROJE ADI
|KONUT SAYISI
|1
|MERSİN
|MERKEZ
|MERSİN MERKEZ (AKDENİZ,MEZİTLİ,TOROSLAR,YENİŞEHİR) 5000/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|5000
|2
|MERSİN
|AYDINCIK
|MERSİN AYDINCIK 40/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|40
|3
|MERSİN
|ERDEMLİ
|MERSİN ERDEMLİ 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|500
|4
|MERSİN
|GÜLNAR
|MERSİN GÜLNAR 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|100
|5
|MERSİN
|MUT
|MERSİN MUT 750/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|750
|6
|MERSİN
|SİLİFKE
|MERSİN SİLİFKE 800/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|800
|7
|MERSİN
|TARSUS
|MERSİN TARSUS 1000/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|1000