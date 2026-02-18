TOKİ MERSİN KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: Mersin TOKİ kura sonucu nereden sorgulanır?

Mersin'de uygun fiyatlı konut sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlar için heyecan dorukta. TOKİ'nin Mersin genelinde inşa edeceği sosyal konut projesi için kura çekim takvimi resmen işlemeye başladı. Noter huzurunda ve şeffaf bir ortamda yapılan çekilişler, Mersin merkez başta olmak üzere kentin pek çok ilçesindeki hak sahiplerini belirleyecek. Başvurusu kabul edilen adaylar, isimlerinin okunup okunmadığını öğrenmek için ekran başına kilitlendi.