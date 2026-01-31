TOKİ Nevşehir ve Bartın kura çekimi canlı izle: 2026 TOKİ kura sonuçları saat kaçta açıklanacak?

İLÇE İLÇE KONUT KONTENJANLARI
Nevşehir Projeleri:
|SIRA NO
|İLİ
|İLÇE
|PROJE ADI
|KONUT SAYISI
|1
|NEVŞEHİR
|MERKEZ
|NEVŞEHİR MERKEZ 600/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|600
|2
|NEVŞEHİR
|MERKEZ
|NEVŞEHİR MERKEZ GÖREME 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|300
|3
|NEVŞEHİR
|MERKEZ
|NEVŞEHİR MERKEZ KAVAK 94/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|94
|4
|NEVŞEHİR
|KAYMAKLI
|NEVŞEHİR MERKEZ KAYMAKLI 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|50
|5
|NEVŞEHİR
|MERKEZ
|NEVŞEHİR MERKEZ SULUSARAY 43/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|43
|6
|NEVŞEHİR
|ACIGÖL
|NEVŞEHİR ACIGÖL 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|100
|7
|NEVŞEHİR
|ACIGÖL
|NEVŞEHİR ACIGÖL KARAPINAR 101/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|101
|8
|NEVŞEHİR
|AVANOS
|NEVŞEHİR AVANOS 189/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|189
|9
|NEVŞEHİR
|AVANOS
|NEVŞEHİR AVANOS ÖZKONAK 79/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|79
|10
|NEVŞEHİR
|AVANOS
|NEVŞEHİR AVANOS KALABA 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|50
|11
|NEVŞEHİR
|AVANOS
|NEVŞEHİR AVANOS TÜRKELİ (ÇALIŞ) 63/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|63
|12
|NEVŞEHİR
|DERİNKUYU
|NEVŞEHİR DERİNKUYU 120/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|120
|13
|NEVŞEHİR
|GÜLŞEHİR
|NEVŞEHİR GÜLŞEHİR 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|200
|14
|NEVŞEHİR
|HACIBEKTAŞ
|NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|100
|15
|NEVŞEHİR
|KOZAKLI
|NEVŞEHİR KOZAKLI 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|100
|16
|NEVŞEHİR
|ÜRGÜP
|NEVŞEHİR ÜRGÜP 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|100
|17
|NEVŞEHİR
|ÜRGÜP
|NEVŞEHİR ÜRGÜP (ORTAHİSAR) 79/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|79
Bartın Projeleri:
|SIRA NO
|İLİ
|İLÇE
|PROJE ADI
|KONUT SAYISI
|1
|BARTIN
|MERKEZ
|BARTIN MERKEZ 600/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|600
|2
|BARTIN
|MERKEZ
|BARTIN MERKEZ HASANKADI 40/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|40
|3
|BARTIN
|MERKEZ
|BARTIN MERKEZ KOZCAĞIZ 250/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|250
|4
|BARTIN
|AMASRA
|BARTIN AMASRA 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|200
|5
|BARTIN
|KURUCAŞİLE
|BARTIN KURUCAŞİLE 80/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|80
|6
|BARTIN
|ULUS
|BARTIN ULUS 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|200
|7
|BARTIN
|ULUS
|BARTIN ULUS ABDİPAŞA 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|100
|8
|BARTIN
|ULUS
|BARTIN ULUS KUMLUCA 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|150