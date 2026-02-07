Trend
TOKİ ÖDEME PLANI VE TAKSİLER:| 1+1 ve 2+1 TOKİ ödemesi başladı mı, kaç taksit ve ne kadar olacak?
TOKİ 500 Bin Konut Projesi'nde kuralar il il çekilmeye devam ederken, hak sahipleri ödeme planına odaklandı. Proje kapsamında 80 ve 65 metrekare 2+1 ile 55 metrekare 1+1 konutlar yapılacak. Peşinat, vade ve aylık taksit detayları merak edilirken, TOKİ'nin ödeme planının nasıl olacağı araştırılıyor.
Giriş Tarihi: 07.02.2026 08:14