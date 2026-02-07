TOKİ ÖDEME PLANI VE TAKSİLER:| 1+1 ve 2+1 TOKİ ödemesi başladı mı, kaç taksit ve ne kadar olacak?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında örnek bir ödeme tablosu oluşturuldu. Buna göre İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin TL olarak belirlenirken, İstanbul'da aynı özellikteki konutların fiyatı 1 milyon 950 bin TL olacak.