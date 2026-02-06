Trend
TOKİ ÖDEME PLANI VE TAKSİLER:| 1+1 ve 2+1 TOKİ ödemesi ne zaman başlayacak, kaç taksit olacak?
TOKİ 500 Bin Konut Projesi'nde kuralar il il çekilmeye devam ederken, hak sahipleri ödeme planına odaklandı. Proje kapsamında 80 ve 65 metrekare 2+1 ile 55 metrekare 1+1 konutlar yapılacak. Peşinat, vade ve aylık taksit detayları merak edilirken, TOKİ'nin ödeme planının nasıl olacağı araştırılıyor.
