TOKİ Van kura sonuçları: 500 bin sosyal konut Van TOKİ isim listesi belli oldu mu, nasıl sorgulanır?

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projelerinden biri olan TOKİ 500 bin konut hamlesinde Van için kura çekimi tamamlandı. 6803 konut için hak sahipleri belirlendi. İşte TOKİ Van kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı.

Giriş Tarihi: 06.01.2026 06:38 Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 08:16