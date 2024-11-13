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TORBA YASA İÇERİĞİNDE SON DURUM 2024: 3600 ek gösterge, Bağ-Kur 7200... Torba yasada neler var, ne zaman yürürlüğe girecek ve kalan maddeler ne zaman çıkacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) birçok önemli düzenlemeyle takip ediliyor. Torba yasa 2024 maddeleri de son dakika haberleri arasında detay detay izleniyor. 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 prim gün sayısı, vergi affı gibi pek çok konuya dair araştırması olan vatandaşlar çalışmaları yakın mercek altına aldı. Daha önce bazı maddeleri kabul edilen düzenlemede kalan konu başlıkları gündemde. Öte yandan memur ve emekli çalışmaları da bu kapsamda beklenenler arasında. Peki, torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek, içeriğinde neler var?

Giriş Tarihi: 13.11.2024 07:33 Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 07:34
TORBA YASA İÇERİĞİNDE SON DURUM 2024: 3600 ek gösterge, Bağ-Kur 7200... Torba yasada neler var, ne zaman yürürlüğe girecek ve kalan maddeler ne zaman çıkacak?

Torba yasa 2024 son durum gelişmeleriyle takip edilmeye devam ediyor. Daha önce sinyalleri verilen birçok çalışma hakkında araştırmalar bu düzenleme kapsamında değerlendiriliyor. Ancak hangi çalışmanın torba kanundan çıkacağı henüz belli değil. Bakanlardan gelen son açıklamalar yol haritasında belirleyici rol oynuyor. Peki; torba yasa maddeleri çıktı mı, ne zaman çıkacak?

TORBA YASA İÇERİĞİNDE SON DURUM 2024: 3600 ek gösterge, Bağ-Kur 7200... Torba yasada neler var, ne zaman yürürlüğe girecek ve kalan maddeler ne zaman çıkacak?

TORBA YASA 2024 SON DURUM: MECLİS ÇALIŞMALARI TAKİP EDİLİYOR!

Meclis arasından dönen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 9. Yargı Paketi başta olmak üzere birçok konuyla takip ediliyor. Daha önce birçok maddesi kabul edilen torba yasa ise kalan maddeleri ile beklenenler arasında.

TORBA YASA İÇERİĞİNDE SON DURUM 2024: 3600 ek gösterge, Bağ-Kur 7200... Torba yasada neler var, ne zaman yürürlüğe girecek ve kalan maddeler ne zaman çıkacak?

86 maddelik tasarının 55 maddesi meclis görüşmelerinin ardından Resmi Gazete'te yayımlandı. 3600 ek gösterge, Bağkur 7200, vergi affı gibi konu başlıklarının araştırıldığı torba yasa henüz Meclis çalışmaları arasında yer almıyor.

TORBA YASA İÇERİĞİNDE SON DURUM 2024: 3600 ek gösterge, Bağ-Kur 7200... Torba yasada neler var, ne zaman yürürlüğe girecek ve kalan maddeler ne zaman çıkacak?

TORBA YASADA NELER VAR?

Torba yasa maddeleri netlik kazanmazken çalışmalar özelinde gelen son açıklamalar şöyle:

Bakan Işıkhan'ın "Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz." şeklindeki son açıklaması ardından torba yasada beklenenler arasında yer alan ev hanımlarına prim desteği gündemde.

TORBA YASA İÇERİĞİNDE SON DURUM 2024: 3600 ek gösterge, Bağ-Kur 7200... Torba yasada neler var, ne zaman yürürlüğe girecek ve kalan maddeler ne zaman çıkacak?

BAĞKUR 7200 SON DURUM

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM

"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

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