TORBA YASA İÇERİĞİNDE SON DURUM 2024: 3600 ek gösterge, Bağ-Kur 7200... Torba yasada neler var, ne zaman yürürlüğe girecek ve kalan maddeler ne zaman çıkacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) birçok önemli düzenlemeyle takip ediliyor. Torba yasa 2024 maddeleri de son dakika haberleri arasında detay detay izleniyor. 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 prim gün sayısı, vergi affı gibi pek çok konuya dair araştırması olan vatandaşlar çalışmaları yakın mercek altına aldı. Daha önce bazı maddeleri kabul edilen düzenlemede kalan konu başlıkları gündemde. Öte yandan memur ve emekli çalışmaları da bu kapsamda beklenenler arasında. Peki, torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek, içeriğinde neler var?