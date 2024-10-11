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TORBA YASA SON DAKİKA (11 EKİM 2024) | Torba yasa ne zaman çıkacak, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 var mı?

Torba yasa 2024 son dakika gelişmeleri kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. 1 Ekim 2024 tarihinde Meclis çalışmalarına yeniden devam ederken, gözler Torba yasa ve maddelerine çevrildi. Ekonomik olarak birçok düzenlemeyi içerisinde barındıran 86 maddelik torba kanunun, 55 maddesi ilk etapta kabul görmüştü. Şimdi ise kalan maddelerin ne zaman yürürlüğe gireceği merak ediliyor. Kalan maddeler için TBMM gündemi yakından takip ediliyor. Peki, 2024 torba yasa maddeleri neler neler, ne zaman çıkacak?

Giriş Tarihi: 11.10.2024 07:44 Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 07:44
TORBA YASA SON DAKİKA 11 EKİM 2024 | Torba yasa ne zaman çıkacak, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 var mı?

Torba yasa maddeleri ve içeriği Meclis çalışmalarının yeniden başlamasıyla birlikte gündeme geldi. İçeriğinde 3600 ek gösterge ve Bağkur 7200 prim gün sayısı gibi konu başlıklarının yer aldığı torba kanun için gözler Meclis çalışmalarına çevrilirken, konu hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamları mercek altına alındı. Peki, Torba yasa ne zaman çıkacak, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 var mı? İşte, detaylar..

TORBA YASA SON DAKİKA 11 EKİM 2024 | Torba yasa ne zaman çıkacak, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 var mı?

3600 EK GÖSTERGE TORBA YASA'DA VAR MI?

Bakan Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada konuyla ilgili olarak şu açıklanaklarda bulundu;
"Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz" Bakan Işıkhan'ın birinci döneme 'yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz' sözlerinden sonra devlet memurları için geçerli olan göstergenin 86 maddelik torba yasada yer alacağı düşünülüyor.

TORBA YASA SON DAKİKA 11 EKİM 2024 | Torba yasa ne zaman çıkacak, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 var mı?

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK FIRSATI

Torba yasadaki en önemli gündem başlıklarından biri de ev hanımlarına emeklilik konusu. Düzenlemeye göre ev hanımlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalar başlatılarak, isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kurulacak ve ev hanımlarına emeklilik hakkına sahip olmaları planlanıyor.

TORBA YASA SON DAKİKA 11 EKİM 2024 | Torba yasa ne zaman çıkacak, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 var mı?

İşte Bakan Işıkhan'dan konuyla ilgili olarak;

"Ev kadınlarımızla birlikte bu toplamsal ekonomik yaşam içerisindeyiz. Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü. Biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacak. Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda zaten biz alandaki sendikalarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacağız. Belli bir noktaya gelince Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileri ile bir araya gelip düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Zaman olarak da orta vadede bu yapılacaktır." açıklamalarında bulundu

TORBA YASA SON DAKİKA 11 EKİM 2024 | Torba yasa ne zaman çıkacak, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 var mı?

SSK VE BAĞ-KUR PRİM EŞİTLEME

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

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