TORBA YASA SON DAKİKA (11 EKİM 2024) | Torba yasa ne zaman çıkacak, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 var mı?

Torba yasa 2024 son dakika gelişmeleri kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. 1 Ekim 2024 tarihinde Meclis çalışmalarına yeniden devam ederken, gözler Torba yasa ve maddelerine çevrildi. Ekonomik olarak birçok düzenlemeyi içerisinde barındıran 86 maddelik torba kanunun, 55 maddesi ilk etapta kabul görmüştü. Şimdi ise kalan maddelerin ne zaman yürürlüğe gireceği merak ediliyor. Kalan maddeler için TBMM gündemi yakından takip ediliyor. Peki, 2024 torba yasa maddeleri neler neler, ne zaman çıkacak?