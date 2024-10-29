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TORBA YASA SON DAKİKA HABERLERİ (29 EKİM 2024) | 3600 ek gösterge, 7200 prim... Torba yasada neler var, ne zaman çıkacak?

Torba yasa son dakika gelişmeleri ile kamuoyunun gündemini meşgul ediyor. Yeni yasama yılını hızlı karşılayan Meclis milyonlarca vatandaşın yakından ilgilendiği torba yasayı değerlendiriyor. Ekonomik düzenlemeleri içeren torba kanun 3600 ek gösterge ve BAĞKUR 7200 prim gün sayısı maddeleri ile yakından talip ediliyor. Hatırlanacağı üzere torba kanunun 55 maddesi kabul edilerek Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Kalan 35 madde için görüşmeler Meclis Genel Kurulu'nda devam ediyor. Peki, 2024 torba yasada neler var, ne zaman çıkacak?

Giriş Tarihi: 29.10.2024 06:37 Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 06:37
TORBA YASA SON DAKİKA HABERLERİ 29 EKİM 2024 | 3600 ek gösterge, 7200 prim... Torba yasada neler var, ne zaman çıkacak?

Torba yasa son dakika haberleri arasında takip ediliyor. Yeni yasama yılını hızlı karşılayan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 3600 ek gösterge ve Bağkur 7200 prim gün sayısı maddeleri ile milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği torba yasa ele alınıyor. Konu ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın son dakika açıklamaları mercek altına alınıyor. Peki, Torba Yasa ne zaman çıkacak, maddeleri neler, 3600 ek gösterge ve 7200 prim gün sayısı var mı? İşte, detaylar...

TORBA YASA SON DAKİKA HABERLERİ 29 EKİM 2024 | 3600 ek gösterge, 7200 prim... Torba yasada neler var, ne zaman çıkacak?

3600 EK GÖSTERGE TORBA YASA'DA VAR MI?
Bakan Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada konuyla ilgili olarak şu açıklanaklarda bulundu;
"Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz" Bakan Işıkhan'ın birinci döneme 'yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz' sözlerinden sonra devlet memurları için geçerli olan göstergenin 86 maddelik torba yasada yer alacağı düşünülüyor.

TORBA YASA SON DAKİKA HABERLERİ 29 EKİM 2024 | 3600 ek gösterge, 7200 prim... Torba yasada neler var, ne zaman çıkacak?

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK FIRSATI

Torba yasadaki en önemli gündem başlıklarından biri de ev hanımlarına emeklilik konusu. Düzenlemeye göre ev hanımlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalar başlatılarak, isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kurulacak ve ev hanımlarına emeklilik hakkına sahip olmaları planlanıyor.

İşte Bakan Işıkhan'dan konuyla ilgili olarak
"Ev kadınlarımızla birlikte bu toplamsal ekonomik yaşam içerisindeyiz. Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü. Biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacak. Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda zaten biz alandaki sendikalarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacağız. Belli bir noktaya gelince Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileri ile bir araya gelip düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Zaman olarak da orta vadede bu yapılacaktır." açıklamalarında bulundu

TORBA YASA SON DAKİKA HABERLERİ 29 EKİM 2024 | 3600 ek gösterge, 7200 prim... Torba yasada neler var, ne zaman çıkacak?

SSK VE BAĞ-KUR PRİM EŞİTLEME
"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

TORBA YASA SON DAKİKA HABERLERİ 29 EKİM 2024 | 3600 ek gösterge, 7200 prim... Torba yasada neler var, ne zaman çıkacak?

TORBA YASA NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Torba yasa maddelerinin ne zaman yürürlüğe gireceğine dair kesin bir tarih belirlenmedi. 1 Ekim 2024 tarihinde başlayan Türkiye Büyük Milletler Meclisi (TBMM)'nin yeni yasama dönemiyle birlikte yapılacak görüşmelerle netlik kazanacağı öngörülüyor.

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