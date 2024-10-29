TORBA YASA SON DAKİKA HABERLERİ (29 EKİM 2024) | 3600 ek gösterge, 7200 prim... Torba yasada neler var, ne zaman çıkacak?

Torba yasa son dakika gelişmeleri ile kamuoyunun gündemini meşgul ediyor. Yeni yasama yılını hızlı karşılayan Meclis milyonlarca vatandaşın yakından ilgilendiği torba yasayı değerlendiriyor. Ekonomik düzenlemeleri içeren torba kanun 3600 ek gösterge ve BAĞKUR 7200 prim gün sayısı maddeleri ile yakından talip ediliyor. Hatırlanacağı üzere torba kanunun 55 maddesi kabul edilerek Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Kalan 35 madde için görüşmeler Meclis Genel Kurulu'nda devam ediyor. Peki, 2024 torba yasada neler var, ne zaman çıkacak?