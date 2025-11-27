Trend Galeri Trend Yaşam TRT 1 YAYIN AKIŞI | 27 Kasım TRT 1 yayın akışı ile bugün hangi maçlar var? Güncel frekans bilgileri

TRT 1 yayın akışı 27 Kasım 2025 perşembe günü araştırılıyor. Önemli karşılaşmalara ev sahipliği yapan yayın kanalında bugün Türkiye-Bosna Hersek milli basketbol maçı ve Breidablik Samsunspor karşılaşması yaşanacak. Peki, TRT 1'de bugün hangi maçlar, saat kaçta?

Giriş Tarihi: 27.11.2025 16:25 Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 16:26
TRT 1'in 27 Kasım 2025 yayın akışı, gün boyunca ekrana gelecek dizi, film, haber ve spor programlarını merak eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. Özellikle maç yayınlarını takip edenler, bugün TRT 1'de hangi karşılaşmaların olacağını ve saat kaçta başlayacağını öğrenmek istiyor. İşte, 27 Kasım 2025 TRT 1 yayın akışı...

TRT 1'de bugün hangi maçlar var, saat kaçta?

Günün program detayları resmi yayın akışının açıklanmasıyla netlik kazanırken, izleyiciler keyifle takip ettikleri yapımların saatlerini şimdiden planlamaya başladı.

İşte, TRT 1 yayın akışı:

27 KASIM 2025 TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:18 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:20 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:10 - Kalk Gidelim
09:15 - Adını Sen Koy
10:30 - Alişan ile Gülümse Hayata
13:15 – Seksenler
14:50 - Kasaba Doktoru
17:45 - Lingo Türkiye
19:00 - Ana Haber
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 - Maç Özel
21:00 - Türkiye - Bosna Hersek | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri
23:00 - Breidablik-Samsunspor | UEFA Konferans Ligi Grup Maçları
01:00 - Mehmed: Fetihler Sultanı
03:30 - Kasaba Doktoru

