TRT 1 YAYIN AKIŞI | 27 Kasım TRT 1 yayın akışı ile bugün hangi maçlar var? Güncel frekans bilgileri
TRT 1 yayın akışı 27 Kasım 2025 perşembe günü araştırılıyor. Önemli karşılaşmalara ev sahipliği yapan yayın kanalında bugün Türkiye-Bosna Hersek milli basketbol maçı ve Breidablik Samsunspor karşılaşması yaşanacak. Peki, TRT 1'de bugün hangi maçlar, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.11.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 16:26