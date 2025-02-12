Trump, Elon Musk’a kamudaki işe alımları yönlendirme yetkisi verdi

MUSK'A KAMUDAKİ İŞE ALIMLARI YÖNLENDİRME YETKİSİ VERİLDİ

Trump, Oval Ofis'te düzenlenen bir törende, kamu kurumlarının işten çıkarmalar yapmak ve işe alımları sınırlamak üzere Musk'ın başında bulunduğu DOGE ile "koordinasyon ve istişare" yapmasını öngören bir başkanlık kararnamesini imzaladı. Musk'ın da oğlu ile birlikte hazır bulunduğu törende konuşan Trump, bazı yargıçların aldığı tasarruf tedbirlerine karşı engelleme kararları çıkarmasını eleştirerek, "Milyarlarca ve milyarlarca dolarlık israf, dolandırıcılık ve suistimal karşısında yargıçların yolsuzlukları araştırmamızı engellemeye çalıştıklarına inanmak zor görünüyor" ifadelerini kullandı. "Umarım yargı sistemi yapmamız gerekeni yapmamıza izin verir. Biz, diğer şeylerin yanı sıra, tüm bu dolandırıcılık ve suiistimalleri ortaya çıkarmak için seçildik" diyen Trump, "Bir yargıcın, Amerika'yı yeniden büyük yapmak için seçilen birine, 'Ödemeler konusunda işlerin doğru olup olmadığına bakma hakkına sahip değilsiniz' demesini hayal edemiyorum" şeklinde konuştu.

Trump, Oval Ofis'te düzenlenen bir törende, kamu kurumlarının işten çıkarmalar yapmak ve işe alımları sınırlamak üzere Musk'ın başında bulunduğu DOGE ile "koordinasyon ve istişare" yapmasını öngören bir başkanlık kararnamesini imzaladı. Musk'ın da oğlu ile birlikte hazır bulunduğu törende konuşan Trump, bazı yargıçların aldığı tasarruf tedbirlerine karşı engelleme kararları çıkarmasını eleştirerek, "Milyarlarca ve milyarlarca dolarlık israf, dolandırıcılık ve suistimal karşısında yargıçların yolsuzlukları araştırmamızı engellemeye çalıştıklarına inanmak zor görünüyor" ifadelerini kullandı. "Umarım yargı sistemi yapmamız gerekeni yapmamıza izin verir. Biz, diğer şeylerin yanı sıra, tüm bu dolandırıcılık ve suiistimalleri ortaya çıkarmak için seçildik" diyen Trump, "Bir yargıcın, Amerika'yı yeniden büyük yapmak için seçilen birine, 'Ödemeler konusunda işlerin doğru olup olmadığına bakma hakkına sahip değilsiniz' demesini hayal edemiyorum" şeklinde konuştu.