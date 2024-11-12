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İstanbul'da pes dedirten olay: Her geçişinde kapısına tükürüyor

İlginç olay, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde meydana geldi. Anlaşmazlık yaşayan komşulardan biri diğerinin kapısına tükürmeyi alışkanlık haline getirdi. Kapının önünden her gelip geçişinde tükürdüğü gibi bir de güvenlik kamerasına el hareketi yaptı. Bunları gören mağdur komşu Servet D. şikayetçi olunca, 'hakaret' suçlamasıyla dava açıldı. Tükürükçü komşu Cengiz A. para cezasına çarptırıldı.

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Giriş Tarihi: 12.11.2024 12:30 Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 12:30
İstanbul’da pes dedirten olay: Her geçişinde kapısına tükürüyor

İlginç olay İstanbul Zeytinburnu'nda meydana geldi. Üst kat komşusu Cengiz A. ile tartışma yaşayan Servet D, daha sonra kapısının önünü gören ve kendine ait olan güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde, komşusu Cengiz A'nın farklı zamanlarda birçok kez kapısının önünden geçerken kapısına ve çevresine tükürdüğünü gördü.

İstanbul’da pes dedirten olay: Her geçişinde kapısına tükürüyor

Bir kayıtta Cengiz A'nın kameraya doğru el hareketi de çektiğini gören Servet D, görüntüler ile birlikte Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

İstanbul’da pes dedirten olay: Her geçişinde kapısına tükürüyor

DAVA AÇILDI

Suç duyurusu ve görüntüler üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma aşamasının tamamlanması ile Cengiz A'ya 'hakaret' suçundan dava açıldı.

İstanbul’da pes dedirten olay: Her geçişinde kapısına tükürüyor

Cumhuriyet savcısı hazırladığı iddianamede şüpheli Cengiz A'nın tükürme ve el hareketi çekme eylemlerini farklı zamanlarda tekrarladığına ve bu şekilde Servet D'nin onur, şeref ve saygınlığını rencide ederek 'hakaret' suçunu zincirleme olarak işlediğine dikkat çekti.

İstanbul’da pes dedirten olay: Her geçişinde kapısına tükürüyor

PARA CEZASI KARARI

Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nce iddianamenin kabulü sonrası başlayan davada karar çıktı. Mahkeme, Cengiz A'nın 'hakaret' suçundan 1780 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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