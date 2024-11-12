İstanbul'da pes dedirten olay: Her geçişinde kapısına tükürüyor
İlginç olay, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde meydana geldi. Anlaşmazlık yaşayan komşulardan biri diğerinin kapısına tükürmeyi alışkanlık haline getirdi. Kapının önünden her gelip geçişinde tükürdüğü gibi bir de güvenlik kamerasına el hareketi yaptı. Bunları gören mağdur komşu Servet D. şikayetçi olunca, 'hakaret' suçlamasıyla dava açıldı. Tükürükçü komşu Cengiz A. para cezasına çarptırıldı.
Giriş Tarihi: 12.11.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 12:30