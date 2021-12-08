Celil Mutlu Tunceli’de şehadete erdi! Acılı baba kahramanın son anlarından bahsetti: 2 tanesinin kellesini almış!

'GURURLUYUM'

Baba Ali Mutlu, "Eşi hamile olduğu için gelip bir ay kadar kalacaktı. Kısmet böyleymiş, kendi gelemedi misafirleri geldi. Adına kurban olduğum Allah'ım onu yaratmış, bu dünyadaki yaşayacağı rızkını vermiş. Şehit olduğu saate kadar da ona verdiği rızık bitmiş. Benim çocuğum bayrağını oradan almış, gelmiş buraya dikmiş, dibine de yatmış. Alnının akıyla vatanının, bayrağının toprağı için mücadele yapmış ve orada şehit olmuş. Onun için de her zaman alnım, açık kafam dik ve gururluyum" diye konuştu.



