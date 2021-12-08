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Celil Mutlu Tunceli’de şehadete erdi! Acılı baba kahramanın son anlarından bahsetti: 2 tanesinin kellesini almış!

Tunceli'de 5 gün önce yürekleri yakan bir olay meydana geldi. Jandarma Üst Çavuş Celil Mutlu, şehadete erdi. Kahraman askerin babası ise Mutlu'nun son anlarından şöyle bahsetti…

Giriş Tarihi: 08.12.2021 11:24 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 11:24
Tunceli’de şehit olan Celil Mutlu’nun babası konuştu: 2 tanesinin kellesini almış!

3 Aralık'ta Tunceli-Ovacık kırsalında Eren Kış-6 Mercan Dağları operasyonunda bir grup teröristle temas sağlanmış, 9 terörist etkisiz hale getirilmişti. Operasyonda, Mersinli Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu (32) şehit olmuştu.

Tunceli’de şehit olan Celil Mutlu’nun babası konuştu: 2 tanesinin kellesini almış!

Şehit Mutlu'nun naaşı, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve 10 binden fazla kişinin katılımı ile son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Tunceli’de şehit olan Celil Mutlu’nun babası konuştu: 2 tanesinin kellesini almış!

Bakan Soylu, törende şehidin babası Ali ve ağabeyi Hüseyin Mutlu'ya, "9 teröristi oraya gömdük" demişti.

Tunceli’de şehit olan Celil Mutlu’nun babası konuştu: 2 tanesinin kellesini almış!

Taziyeleri Tabiye Mahallesi'ndeki evlerinin önünde kabul eden baba Ali ve ağabey Hüseyin Mutlu açıklamalarda bulunurken, gelinlerinin hamile olduğunu anımsatarak yeni bir Celil geldiğini söyledi.

Tunceli’de şehit olan Celil Mutlu’nun babası konuştu: 2 tanesinin kellesini almış!

'GURURLUYUM'

Baba Ali Mutlu, "Eşi hamile olduğu için gelip bir ay kadar kalacaktı. Kısmet böyleymiş, kendi gelemedi misafirleri geldi. Adına kurban olduğum Allah'ım onu yaratmış, bu dünyadaki yaşayacağı rızkını vermiş. Şehit olduğu saate kadar da ona verdiği rızık bitmiş. Benim çocuğum bayrağını oradan almış, gelmiş buraya dikmiş, dibine de yatmış. Alnının akıyla vatanının, bayrağının toprağı için mücadele yapmış ve orada şehit olmuş. Onun için de her zaman alnım, açık kafam dik ve gururluyum" diye konuştu.

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