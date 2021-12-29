Trend Galeri Trend Yaşam Türk bilim insanlarının efsanevi buluşu dünya basınında!

Türk bilim insanlarının efsanevi buluşu dünya basınında!

Ankara Üniversitesi'nden bir ekibin yönettiği İzmir kazıları sırasında bulunan genç adam ve köpeğinin iskeleti dünya basınının da dikkatinden kaçmadı. Pek çok yabancı kaynaklı basın sitesi efsanevi Theria yanardağının sebep olduğu tsunami nedeniyle yaşanan olaya dair ilk net bulguların olmasından dolayı bilim dünyasının duyduğu heyecanı dile getirdi. İşte dünyanın en büyük doğal afetlerinden biri olan faciayla ilgili bulunan ilk kanıtlara ait detaylar...

Giriş Tarihi: 29.12.2021 10:14 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 10:14
Türk bilim insanlarının efsanevi buluşu dünya basınında!

İzmir bölgesinde çalışma yapan arkeologlar, Çeşme ilçesi yakınlarında Geç Bronz Çağı'ndan kalma iskelet kalıntıları buldu.

Türk bilim insanlarının efsanevi buluşu dünya basınında!

3600 yıl öncesine ait kalıntıların bir insan ve köpeğine ait olduğu; ikilinin tsunami nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi. Tsunamiyi ise 3600 yıl önce bölgede oldukça aktif olan Theria yanardağınının tetiklediği düşünülüyor.

Türk bilim insanlarının efsanevi buluşu dünya basınında!

İskelet, tsunaminin sebep olduğu çöküntünün bir metre altında bulundu. Araştırmacılar, genç adamın bir tsunami çukuruna düştüğünü, bu nedenle de kaçarken diğer insanların fark etmeden onu unuttuğu kanısında.

Türk bilim insanlarının efsanevi buluşu dünya basınında!

İskelet, su nedenle yaşadığı sürüklenmenin de izlerini taşıyor. Zaten araştırmacılar, iskeletin en hasarlı bölgede bulunduğuna dikkat çekti.

Türk bilim insanlarının efsanevi buluşu dünya basınında!

Araştırmayı Ankara Üniversitesi'nden arkeolog Vasıf Şahoğlu ve ekibi yönetiyor. Ekip, tusnaminin sebep olduğu tabakalı bir çökmenin yanı sıra, bir dönem bölgede yaşantının olduğunu göstereden hasarlı duvar kalıntıları da buldu.

SON DAKİKA SON DAKİKA