Türk bilim insanlarının efsanevi buluşu dünya basınında!

İzmir bölgesinde çalışma yapan arkeologlar, Çeşme ilçesi yakınlarında Geç Bronz Çağı'ndan kalma iskelet kalıntıları buldu.

3600 yıl öncesine ait kalıntıların bir insan ve köpeğine ait olduğu; ikilinin tsunami nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi. Tsunamiyi ise 3600 yıl önce bölgede oldukça aktif olan Theria yanardağınının tetiklediği düşünülüyor.

İskelet, tsunaminin sebep olduğu çöküntünün bir metre altında bulundu. Araştırmacılar, genç adamın bir tsunami çukuruna düştüğünü, bu nedenle de kaçarken diğer insanların fark etmeden onu unuttuğu kanısında.

İskelet, su nedenle yaşadığı sürüklenmenin de izlerini taşıyor. Zaten araştırmacılar, iskeletin en hasarlı bölgede bulunduğuna dikkat çekti.