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Türk boylarının il il dağılımı açıklandı! Siz hangi Türk boyundansınız? Bu şehirde doğduysanız cevabı şaşırtabilir!

Türkiye, tarih boyunca sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış, Türk tarihinin en köklü izlerini barındıran bir coğrafyadır. Osmanlı'dan Selçuklu'ya, Göktürklerden diğer büyük Türk devletlerine kadar pek çok imparatorluğun temelleri bu topraklarda atılmış ve izlerini hala ülkemizin dört yanında hissedilmektedir. Yapılan son araştırmalar, Türk boylarının Türkiye genelindeki il il dağılımını açıkladı. Peki, siz köklü Türk tarihinin hangi boyundan geliyorsunuz? İşte Türk boylarının şaşırtıcı ve ilginç detaylarla dolu il il dağılımı

Giriş Tarihi: 17.01.2025 12:15 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 12:15
Türk boylarının il il dağılımı açıklandı! Siz hangi Türk boyundansınız? Bu şehirde doğduysanız cevabı şaşırtabilir!

Hangi Türk boyundan geldiğinizi hiç merak ettiniz? Anadolu, Türk tarihinin derin köklerine uzanan ve sayısız Türk boyuna ev sahipliği yapmış bir coğrafya olarak içinde yüz binlerce medeniyeti barındırıyor. Yapılan bir araştırma, Türk boylarının il il dağılımını ortaya çıkardı, atalarınızın hangi boydan geldiğine dair şaşırtıcı ipuçları bulabilirsiniz. İşte Türk boylarının il il dağılımı ve geçmişinize ışık tutacak detaylar...

Türk boylarının il il dağılımı açıklandı! Siz hangi Türk boyundansınız? Bu şehirde doğduysanız cevabı şaşırtabilir!

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK DEVLETLERİ HANGİLERİ?

BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU - M.Ö. 204 - M.S. 216

Ön Türk boyları olan Hunlar, Orta Asya'da Tanrı Dağları ve çevresinde kabileler halinde yaşamlarını sürdürüyorlardı. Diğer kabilelerle zaman zaman savaşlara da giren Hunlar, güçlü olmak ve varlıklarını sürdürebilmek için Teoman önderliğinde Büyük Hun İmparatorluğunu kurdular.

Türkiye Cumhuriyeti'nde 84.5 milyonluk nüfus 81 il içinde dağılmış durumda. Türkler tarih boyunca farklı tarihlerde büyük bir coğrafyada yerleşti. Türklerin yüzyıllar boyunca dünya tarihine, çeşiti coğrafyalarda damga vurduğu bilinen bir gerçektir.

Peki hangi Türk boyundan geldiğinizi biliyor musunuz? İşte Türk boylarının il il dağılımı:

Türk boylarının il il dağılımı açıklandı! Siz hangi Türk boyundansınız? Bu şehirde doğduysanız cevabı şaşırtabilir!

BATI HUN İMPARATORLUĞU - 48 - 216

Büyük Hun İmparatorluğu M.Ö. 58 yılında Çiçi Yabgu ve Ho-Han-ye kardeşler arasında Doğu ve Batı olmak üzere ikiye bölündü. Batı Hunlarını; Çiçi Yabgu, Doğu Hunlarını Ho-Han-Ye Kağan (Şenyu) yönetti.

Türk boylarının il il dağılımı açıklandı! Siz hangi Türk boyundansınız? Bu şehirde doğduysanız cevabı şaşırtabilir!

AVRUPA HUN İMPARATORLUĞU - 375 - 454

Avrupa'da hükümdarlık süren en önemli Türk devletleri arasında Avrupa Hun İmparatorluğu gelmektedir. Aynı zamanda pek çok önemli savaş ve hükümdara şahitlik etmiş olan bu büyük imparatorluk, Türk tarihi için oldukça önemlidir.

Türk boylarının il il dağılımı açıklandı! Siz hangi Türk boyundansınız? Bu şehirde doğduysanız cevabı şaşırtabilir!

AK HUN İMPARATORLUĞU - 420 - 562

Büyük Hun İmparatorluğu'nun dağılması üzerine, Hunların büyük bir kısmı Volga ırmağı üzerinden Batı'ya doğru göç ederken, bir bölümü de Güneye doğru inmiştir. Güneye inen Hunlar daha sonraları Ak Hun İmparatorluğu'nu kurmuşlardır.

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