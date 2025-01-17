Trend Galeri Trend Yaşam Türk boylarının il il dağılımı açıklandı! Siz hangi Türk boyundansınız? Bu şehirde doğduysanız cevabı şaşırtabilir!

Türk boylarının il il dağılımı açıklandı! Siz hangi Türk boyundansınız? Bu şehirde doğduysanız cevabı şaşırtabilir!

Türkiye, tarih boyunca sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış, Türk tarihinin en köklü izlerini barındıran bir coğrafyadır. Osmanlı'dan Selçuklu'ya, Göktürklerden diğer büyük Türk devletlerine kadar pek çok imparatorluğun temelleri bu topraklarda atılmış ve izlerini hala ülkemizin dört yanında hissedilmektedir. Yapılan son araştırmalar, Türk boylarının Türkiye genelindeki il il dağılımını açıkladı. Peki, siz köklü Türk tarihinin hangi boyundan geliyorsunuz? İşte Türk boylarının şaşırtıcı ve ilginç detaylarla dolu il il dağılımı