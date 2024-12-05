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Türk boylarının il il dağılımı belli oldu! Soyağacına göre hangi Türk boyuna mensupsunuz?

Türk boyları ile ilgili yapılan detaylı araştırmanın sonuçları paylaşıldı. Böylece "Hangi Türk boyuna mensupsunuz?" sorusu yanıt buldu. Türk boylarının il il dağılımı da ortaya çıktı. Peki siz soyağacına göre hangi Türk boyuna mensupsunuz? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 05.12.2024 12:04 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 12:04
Türk boylarının il il dağılımı belli oldu! Soyağacına göre hangi Türk boyuna mensupsunuz?

Türk boyları tarihte geniş bir coğrafyada hüküm sürdü. Konargöçer yaşam tarzını benimsedikleri için günümüze kalan mimari eser sayısı yok denecek kadar az olan Türk boyları ile ilgili detaylı bir araştırma yapıldı. Böylece "Hangi Türk boyuna mensupsunuz?" sorusu yanıt buldu. Türk boylarının il il dağılımı da ortaya çıktı. Peki siz soyağacına göre hangi Türk boyuna mensupsunuz? İşte detaylar…

Türk boylarının il il dağılımı belli oldu! Soyağacına göre hangi Türk boyuna mensupsunuz?

İŞTE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK DEVLETLERİ...

BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU - M.Ö. 204 - M.S. 216

Ön Türk boyları olan Hunlar, Orta Asya'da Tanrı Dağları ve çevresinde kabileler halinde yaşamlarını sürdürüyorlardı. Diğer kabilelerle zaman zaman savaşlara da giren Hunlar, güçlü olmak ve varlıklarını sürdürebilmek için Teoman önderliğinde Büyük Hun İmparatorluğunu kurdular.

Türkiye Cumhuriyeti'nde 84.5 milyonluk nüfus 81 il içinde dağılmış durumda. Türkler tarih boyunca farklı tarihlerde büyük bir coğrafyada yerleşti. Türklerin yüzyıllar boyunca dünya tarihine, çeşiti coğrafyalarda damga vurduğu bilinen bir gerçektir.

Peki hangi Türk boyundan geldiğinizi biliyor musunuz? İşte Türk boylarının il il dağılımı:

Türk boylarının il il dağılımı belli oldu! Soyağacına göre hangi Türk boyuna mensupsunuz?

BATI HUN İMPARATORLUĞU - 48 - 216

Büyük Hun İmparatorluğu M.Ö. 58 yılında Çiçi Yabgu ve Ho-Han-ye kardeşler arasında Doğu ve Batı olmak üzere ikiye bölündü. Batı Hunlarını; Çiçi Yabgu, Doğu Hunlarını Ho-Han-Ye Kağan (Şenyu) yönetti.

Türk boylarının il il dağılımı belli oldu! Soyağacına göre hangi Türk boyuna mensupsunuz?

AVRUPA HUN İMPARATORLUĞU - 375 - 454

Avrupa'da hükümdarlık süren en önemli Türk devletleri arasında Avrupa Hun İmparatorluğu gelmektedir. Aynı zamanda pek çok önemli savaş ve hükümdara şahitlik etmiş olan bu büyük imparatorluk, Türk tarihi için oldukça önemlidir.

Türk boylarının il il dağılımı belli oldu! Soyağacına göre hangi Türk boyuna mensupsunuz?

AK HUN İMPARATORLUĞU - 420 - 562

Büyük Hun İmparatorluğu'nun dağılması üzerine, Hunların büyük bir kısmı Volga ırmağı üzerinden Batı'ya doğru göç ederken, bir bölümü de Güneye doğru inmiştir. Güneye inen Hunlar daha sonraları Ak Hun İmparatorluğu'nu kurmuşlardır.

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