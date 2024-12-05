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Türk boylarının il il dağılımı belli oldu! Soyağacına göre hangi Türk boyuna mensupsunuz?
Türk boylarının il il dağılımı belli oldu! Soyağacına göre hangi Türk boyuna mensupsunuz?
Türk boyları ile ilgili yapılan detaylı araştırmanın sonuçları paylaşıldı. Böylece "Hangi Türk boyuna mensupsunuz?" sorusu yanıt buldu. Türk boylarının il il dağılımı da ortaya çıktı. Peki siz soyağacına göre hangi Türk boyuna mensupsunuz? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 05.12.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 12:04