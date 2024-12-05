Türk boylarının il il dağılımı belli oldu! Soyağacına göre hangi Türk boyuna mensupsunuz?

Türk boyları tarihte geniş bir coğrafyada hüküm sürdü. Konargöçer yaşam tarzını benimsedikleri için günümüze kalan mimari eser sayısı yok denecek kadar az olan Türk boyları ile ilgili detaylı bir araştırma yapıldı. Böylece "Hangi Türk boyuna mensupsunuz?" sorusu yanıt buldu. Türk boylarının il il dağılımı da ortaya çıktı. Peki siz soyağacına göre hangi Türk boyuna mensupsunuz? İşte detaylar…