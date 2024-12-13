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Türkan Şoray "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminin nasıl bitmesini senarist ve yönetmenlerden istemiştir? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in 8 Aralık 2024 Pazar günü ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Türkan Şoray "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminin nasıl bitmesini senarist ve yönetmenlerden istemiştir? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 300 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 13.12.2024 21:40 Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 21:45
Türkan Şoray Selvi Boylum Al Yazmalım filminin nasıl bitmesini senarist ve yönetmenlerden istemiştir? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan Türkan Şoray "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminin nasıl bitmesini senarist ve yönetmenlerden istemiştir? 200 bin TL değerindeki sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte sorunun cevabı haberin devamında…

Türkan Şoray Selvi Boylum Al Yazmalım filminin nasıl bitmesini senarist ve yönetmenlerden istemiştir? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Filmin senaristine göre, Türkan Şoray "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminin nasıl bitmesi konusunda senaristi ve yönetmeni ikna etmeye çalışmıştır?

A: Asya'nın İlyas'ı seçmesiyle

B: Cemşit'in kötü adama dönüşmesiyle

C: Asya'nın çocuğunu alıp gitmesiyle

D: İlyas'ın intihar etmesiyle

Türkan Şoray Selvi Boylum Al Yazmalım filminin nasıl bitmesini senarist ve yönetmenlerden istemiştir? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı

CEVAP: A: Asya'nın İlyas'ı seçmesiyle

Türkan Şoray Selvi Boylum Al Yazmalım filminin nasıl bitmesini senarist ve yönetmenlerden istemiştir? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Türkan Şoray, "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminin finalinde Asya'nın İlyas'ı seçmesi gerektiğini savunarak, "Star stara kavuşur" ifadesiyle bu görüşünü dile getirmiştir. Yapımcının da bu değişikliği kabul etmesi üzerine, senarist Ali Özgentürk filmi bırakma kararı almış ve ancak kendi yazdığı final uygulanırsa projeye döneceğini belirtmiştir

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