Türkan Şoray "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminin nasıl bitmesini senarist ve yönetmenlerden istemiştir? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı
Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in 8 Aralık 2024 Pazar günü ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Türkan Şoray "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminin nasıl bitmesini senarist ve yönetmenlerden istemiştir? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 300 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...
Giriş Tarihi: 13.12.2024 21:40
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 21:45