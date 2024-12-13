Türkan Şoray "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminin nasıl bitmesini senarist ve yönetmenlerden istemiştir? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Türkan Şoray, "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminin finalinde Asya'nın İlyas'ı seçmesi gerektiğini savunarak, "Star stara kavuşur" ifadesiyle bu görüşünü dile getirmiştir. Yapımcının da bu değişikliği kabul etmesi üzerine, senarist Ali Özgentürk filmi bırakma kararı almış ve ancak kendi yazdığı final uygulanırsa projeye döneceğini belirtmiştir