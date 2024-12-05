Trend Galeri Trend Yaşam Türkiye, dünyanın en güçlü orduları 2025 listesinde kaçıncı sırada yer alacak? İşte 2025'te yükselişe geçmesi beklenen askeri güçler

Türkiye, dünyanın en güçlü orduları 2025 listesinde kaçıncı sırada yer alacak? İşte 2025'te yükselişe geçmesi beklenen askeri güçler

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli internet sitesi Global Firepower tarafından açıklanan "Dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi"nde Türkiye 8. sırada yer aldı. Yeni yıla sayılı günler kalırken "Dünyanın en güçlü orduları 2025 listesi" merak konusu oldu. Hali hazırda NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye'nin sıralamada ilk 10 içinde yer alacağına kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan 2025 yılında yükselişe geçmesi beklenen askeri güçler de belli oldu. Peki Türkiye 2025 yılındaki askeri güç sıralamasında kaçıncı sırada yer alacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.12.2024 09:51 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 09:51
Türkiye, dünyanın en güçlü orduları 2025 listesinde kaçıncı sırada yer alacak? İşte 2025’te yükselişe geçmesi beklenen askeri güçler

Ülkelerin askeri güç verilerini analiz eden ABD merkezli internet sitesi Global Firepower tarafından hazırlanan "Dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi"nde Türkiye 8. sırada yer almıştı.

2025 yılına sayılı günler kala Global Firepower'ın açıklaması beklenen "Dünyanın en güçlü orduları 2025 listesi"nde Türkiye'nin kaçıncı sırada yer alacağı merak konusu oldu.

Türkiye, dünyanın en güçlü orduları 2025 listesinde kaçıncı sırada yer alacak? İşte 2025’te yükselişe geçmesi beklenen askeri güçler

LİSTENİN İLK 3 SIRASINDAKİ ÜLKE DEĞİŞMEYEBİLİR

2024 listesinde ilk üçte yer alan ABD, Rusya ve Çin'in sıralamasının değişmesi beklenmiyor.

Özellikle ABD yüksek askeri bütçesiyle yine ilk sırada yer alacak gibi gözüküyor.

Türkiye, dünyanın en güçlü orduları 2025 listesinde kaçıncı sırada yer alacak? İşte 2025’te yükselişe geçmesi beklenen askeri güçler

TÜRKİYE 2025 LİSTESİNDE KAÇINCI SIRADA YER ALACAK?

2024 yılı itibariyle Türkiye, askeri güç sıralamasında 8. sırada yer alıyor. Savunma sanayine yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Türkiye, yaklaşık 355 bin aktif personeliyle NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip durumda.

Türkiye, dünyanın en güçlü orduları 2025 listesinde kaçıncı sırada yer alacak? İşte 2025’te yükselişe geçmesi beklenen askeri güçler

Yapılan yatırımlar ve askeri kapasite göz önüne alındığında Türkiye'nin ilk 10'da yer alacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Türkiye, dünyanın en güçlü orduları 2025 listesinde kaçıncı sırada yer alacak? İşte 2025’te yükselişe geçmesi beklenen askeri güçler

2025'TE YÜKSELİŞE GEÇMESİ BEKLENEN ASKER GÜÇLER

2025 yılında yükselişte olması beklenen askeri güçler de belli oldu.

İŞTE O LİSTE:

10- MYANMAR

9- İSVEÇ

8- POLONYA

7- İSPANYA

6- ALMANYA

5- İSRAİL

4- İRAN

3- TÜRKİYE

2- JAPONYA

1- GÜNEY KORE

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