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Türkiye, dünyanın en güçlü orduları 2025 listesinde kaçıncı sırada yer alacak? İşte 2025'te yükselişe geçmesi beklenen askeri güçler

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli internet sitesi Global Firepower tarafından açıklanan "Dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi"nde Türkiye 8. sırada yer aldı. Yeni yıla sayılı günler kalırken "Dünyanın en güçlü orduları 2025 listesi" merak konusu oldu. Hali hazırda NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye'nin sıralamada ilk 10 içinde yer alacağına kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan 2025 yılında yükselişe geçmesi beklenen askeri güçler de belli oldu. Peki Türkiye 2025 yılındaki askeri güç sıralamasında kaçıncı sırada yer alacak? İşte detaylar...