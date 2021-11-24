Trend Galeri Trend Yaşam Türkiye, Müge Anlı'daki Müslüme Yağal olayına ağladı! Tutuklanan o ismin yeni fotoğrafı ortaya çıktı... Müslüme nasıl öldü?

Türkiye, Müge Anlı'da aranan Yörük kızı Müslüme'nin ölümüyle sarsıldı. Müslüme Yağal'ın (3) şüpheli sıfatıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 8 aile ferdinden dede Hasan Yağal, tutuklandı. Günlerdir konuşulan olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Soruşturma derinleştirilirken, o ismin yeni fotoğrafı ortaya çıktı. Öte yandan Müslüme olayında tutuklanan dedenin, "O günden beri sağ olsun devletimiz tüm gücüyle arıyor ama yok. Ben sürüye gitmiştim, çocuk arabayı çok severdi, arabaya bineceğim diye babasının arkasından kaçmış, anası tutmuş, alıkoymuş ağlarmış. Ondan sonra da yıkılası çadırı düzenleyeyim diye onunla uğraşırken, geç mi haberi oldu, erken mi haberi oldu, bilmiyorum, bir bakmış çocuk yok. Çocuk çok hareketliydi, çok akıllıydı. Zayıf bir çocuktu ama hareketliydi" dediği ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SABAH İNTERNET Trend Yaşam Giriş Tarihi: 24.11.2021 08:33 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 08:33 PAYLAŞ