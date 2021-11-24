Türkiye, Müge Anlı’daki Müslüme Yağal olayına ağladı! Tutuklanan o ismin yeni fotoğrafı ortaya çıktı... Müslüme nasıl öldü?

Türkiye, Müge Anlı'da aranan Yörük kızı Müslüme'nin ölümüyle sarsıldı. Müslüme Yağal'ın (3) şüpheli sıfatıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 8 aile ferdinden dede Hasan Yağal, tutuklandı. Günlerdir konuşulan olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Soruşturma derinleştirilirken, o ismin yeni fotoğrafı ortaya çıktı. Öte yandan Müslüme olayında tutuklanan dedenin, "O günden beri sağ olsun devletimiz tüm gücüyle arıyor ama yok. Ben sürüye gitmiştim, çocuk arabayı çok severdi, arabaya bineceğim diye babasının arkasından kaçmış, anası tutmuş, alıkoymuş ağlarmış. Ondan sonra da yıkılası çadırı düzenleyeyim diye onunla uğraşırken, geç mi haberi oldu, erken mi haberi oldu, bilmiyorum, bir bakmış çocuk yok. Çocuk çok hareketliydi, çok akıllıydı. Zayıf bir çocuktu ama hareketliydi" dediği ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
SON DAKİKA: TÜRKİYE, MÜGE ANLI'DA TANIDIĞI MÜSLÜME YAGAL'A AĞLADI! TUTUKLANAN DEDENİN MÜSLÜME İLE FOTOĞRAFI ÇIKTI... MÜSLÜME NASIL ÖLDÜ?
Türkiye, günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümüne ağlıyor. Mersin'de 10 gündür aranan Müslüme bebek cansız bir şekilde dağın başında bulundu. Yörük kızı Müslüme'nin kaybolduğu yerin 7 kilometre uzağında ve 500 metre yükseklikte bir dağın tepesinde bulunması akıllarda soru işareti bırakırken, küçük Müslüme'nin cinayete kurban gitmiş olabileceği değerlendiriliyor.
Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Gülnar ilçesinin 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen Sarıkeçili Yörükleri'nden, 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu olan Müslüme, saat 17.00 sıralarında ortadan kayboldu.
En son çadırın önünde oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler arama çalışması başlattı.
Çalışmalarda dron ve Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) da kullanıldı. Müslüme'nin kaybolduğu çadırın çevresindeki 25 kilometrelik alan hem havadan hem de karadan tarandı.