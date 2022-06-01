Türkiye onu Mardinli Marilyn Monroe olarak tanımıştı: At sahibi, Melek Karahan’a kabusu yaşattı!

MELEK KARAHAN'A TOKAT ATTI!

Paylaşımın ardından iş yerine gelen ve at sahibi olduğu iddia edilen Ş.E., Karahan'a, "Bu atçılarla niye bu kadar uğraşıyorsunuz. Ben buraya gelmişim beni dinleyeceksin. O paylaştığın kişi benim yeğenim" dedi. Karahan da senin yeğenin terbiyesiz deyince Ş.E. de, "Sen ondan daha terbiyesizsin" dedi. Tartışma büyüyünce Ş.E., Karahan'a tokat attı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Karahan darp raporu alıp şikayetçi oldu.