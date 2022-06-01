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Türkiye onu Mardinli Marilyn Monroe olarak tanımıştı: At sahibi, Melek Karahan'a kabusu yaşattı!

Efsane oyuncu Marilyn Monroe'ya benzetilen Mardinli Melek Karahan, dükkanında kabusu yaşadı... Karahan, bir süre önce yasaklanmasına rağmen; turistleri atlara bindiren kişilerle ilgili paylaşım yapmıştı. At sahibi Ş.E. ise Karahan'ı iş yerinde tokatladı. O anlar kameralara böyle yansıdı....

Giriş Tarihi: 01.06.2022 11:53 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 11:53
Türkiye onu Mardinli Marilyn Monroe olarak tanımıştı: At sahibi, Melek Karahan’a kabusu yaşattı!

Türkiye onu Mardinli Marilyn Monroe olarak tanıdı... Melek Karahan böyle tokatlandı... Melek Karahan, bir süre önce kentte belediye tarafından yasaklanan ama hala turistlerin bindirilip gezdirildiği ve atlara eziyet edildiği gerekçesiyle sosyal medyada paylaşım yaptı.

Türkiye onu Mardinli Marilyn Monroe olarak tanımıştı: At sahibi, Melek Karahan’a kabusu yaşattı!

MELEK KARAHAN'A TOKAT ATTI!

Paylaşımın ardından iş yerine gelen ve at sahibi olduğu iddia edilen Ş.E., Karahan'a, "Bu atçılarla niye bu kadar uğraşıyorsunuz. Ben buraya gelmişim beni dinleyeceksin. O paylaştığın kişi benim yeğenim" dedi. Karahan da senin yeğenin terbiyesiz deyince Ş.E. de, "Sen ondan daha terbiyesizsin" dedi. Tartışma büyüyünce Ş.E., Karahan'a tokat attı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Karahan darp raporu alıp şikayetçi oldu.

Türkiye onu Mardinli Marilyn Monroe olarak tanımıştı: At sahibi, Melek Karahan’a kabusu yaşattı!

Yaşadığı olayı anlatan Melek Karahan, "İnsanları atlara bindirip harçlıklarını kazanmaya çalışan gençler var. Atları gezdirmemelerini söylüyorum.

Türkiye onu Mardinli Marilyn Monroe olarak tanımıştı: At sahibi, Melek Karahan’a kabusu yaşattı!

Çünkü merdivenler kırık, atlar ayakları kayıp düşebiliyorlar. Zarar görebiliyorlar. Gezdirmeyin, sadece binsinler, insinler ücretinizi yine alırsınız dedim.

Türkiye onu Mardinli Marilyn Monroe olarak tanımıştı: At sahibi, Melek Karahan’a kabusu yaşattı!

Zabıtalar, bana atları gördüğüm yerde video çekmemi ve kendilerine atmamı, hemen aldıracaklarını söylediler.

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