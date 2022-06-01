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Türkiye onu Mardinli Marilyn Monroe olarak tanımıştı: At sahibi, Melek Karahan'a kabusu yaşattı!
Türkiye onu Mardinli Marilyn Monroe olarak tanımıştı: At sahibi, Melek Karahan'a kabusu yaşattı!
Efsane oyuncu Marilyn Monroe'ya benzetilen Mardinli Melek Karahan, dükkanında kabusu yaşadı... Karahan, bir süre önce yasaklanmasına rağmen; turistleri atlara bindiren kişilerle ilgili paylaşım yapmıştı. At sahibi Ş.E. ise Karahan'ı iş yerinde tokatladı. O anlar kameralara böyle yansıdı....
Giriş Tarihi: 01.06.2022 11:53
Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 11:53