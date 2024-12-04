Türkiye sosyal medyada gündem olan babayı konuşuyor: Karımın gittiğini çocuklarımdan öğrendim!

"SEN NEDEN BIRAKTIN?"

Kızı Yağmur Su'nun çektiği görüntülerin ardından tüm Türkiye'nin tanıdığı babaya çeşitli yardımlarda yapıldı. İbrahim Kale, daha iyi bir şartlarda çalışmak istediğini, iyi bir iş ile çocuklarına daha iyi bakabileceğini söyledi.

"Zor oluyor; ama başka şansım yok" diyen İbrahim Kale, annesinin çocukları bırakıp gittikten sonra bir başına kaldığını söyledi. Gözyaşlarına boğulan Baba Kale, "İlk eşimden anlaşarak ayrıldım. 6-7 sene evlilik yapmadım. Saha sonra 2013'de ikinci evliliğimi yaptım. 12 sene evli kaldım. Geçen sene akşam işten eve geldiğimde bırakıp gittiğini öğrendim. Çocukları da istememiş, beni de istememiş. Boşanmadım henüz. Devletimden hesabını sormasını istiyorum. Neden çocuklarımı bırakıp gittin? Annesi ve babası onu yurda bırakmış. Çok kızıyordu anne ve babasına 'beni neden yurda bıraktılar' diye. Sen neden yavrularını bıraktın? Çocuklarım sana ne yaptı?" dedi.