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Türkiye sosyal medyada gündem olan babayı konuşuyor: Karımın gittiğini çocuklarımdan öğrendim!

Türkiye'nin konuştuğu olay İzmir'de yaşandı. İşten gelince üzerine bile değiştirmeden çocuklarına yemek yapan, evi toparlayan vefakar babanın görüntüleri milyonların içini ısıttı. Gözyaşlarına boğulan baba İbrahim Kale, "Akşam işten eve geldiğimde eşimin bırakıp gittiğini çocuklarımdan öğrendim; çocuklarımı da istememiş, beni de istememiş. Çok kızıyordu ailesine 'beni neden yurda bıraktılar' diye. Sen neden bıraktın? Ben çocuklarımın iyi bir yere gelmesini istiyorum, onlar benim canlarım" ifadelerini kullandı.

İHA
Giriş Tarihi: 04.12.2024 17:18 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 17:18
Türkiye sosyal medyada gündem olan babayı konuşuyor: Karımın gittiğini çocuklarımdan öğrendim!

Türkiye, 4 çocuk babası İbrahim Kale'yi (46) kızı Yağmur Su'nun (10) çektiği görüntülerle tanıdı. Gündelik işlere koşan ve çocuklarının rızkını çıkaran baba İbrahim Kale'nin, akşam işten gelip kıyafetlerini bile çıkarmadan çocuklarına yemek yaptığı görüntüler herkesin takdirini kazandı.

Türkiye sosyal medyada gündem olan babayı konuşuyor: Karımın gittiğini çocuklarımdan öğrendim!

İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan ve demir doğrama işiyle uğraşan İbrahim Kale'nin, 2 evliliğinden toplamda 4 çocuğu var. İlk eşinden 13 yıl evli kaldıktan sonra boşanan ve yeni bir evlilik yapan İbrahim Kale, 12 yıl evli kaldığı ikinci eşinden de ayrıldı.

Türkiye sosyal medyada gündem olan babayı konuşuyor: Karımın gittiğini çocuklarımdan öğrendim!

1 yıl önce akşam eve gelen baba İbrahim Kale, çocuklarından eşi M.Y.'nin kendisini terk ettiğini öğrendi. Başka biriyle ilişkisi olduğu iddia edilen anne, bir daha da eve geri dönmedi.
En büyüğü 17 yaşında olan 3 çocuğuyla birlikte yaşayan vefakar babanın mücadelesi bundan sonra başladı. Baba İbrahim Kale, 3 çocuğuna hem anne hem baba oldu.

Türkiye sosyal medyada gündem olan babayı konuşuyor: Karımın gittiğini çocuklarımdan öğrendim!

Sabah erkenden kalkan, sobayı yakan baba, bir yandan çocuklarının kahvaltısını hazırlıyor, bir yandan da evin temizliğini yapıyor. Evlatlarını öğleyin okula gönderdikten sonra kendisi de demir doğrama işine koşan Kale, akşamda yine yemek yaparak çocuklarının karnını doyuruyor. Bu döngü her gün bu şekilde devam ederken, babanın en büyük destekçisi ise çok sevdiği çocukları.

Türkiye sosyal medyada gündem olan babayı konuşuyor: Karımın gittiğini çocuklarımdan öğrendim!

"SEN NEDEN BIRAKTIN?"
Kızı Yağmur Su'nun çektiği görüntülerin ardından tüm Türkiye'nin tanıdığı babaya çeşitli yardımlarda yapıldı. İbrahim Kale, daha iyi bir şartlarda çalışmak istediğini, iyi bir iş ile çocuklarına daha iyi bakabileceğini söyledi.
"Zor oluyor; ama başka şansım yok" diyen İbrahim Kale, annesinin çocukları bırakıp gittikten sonra bir başına kaldığını söyledi. Gözyaşlarına boğulan Baba Kale, "İlk eşimden anlaşarak ayrıldım. 6-7 sene evlilik yapmadım. Saha sonra 2013'de ikinci evliliğimi yaptım. 12 sene evli kaldım. Geçen sene akşam işten eve geldiğimde bırakıp gittiğini öğrendim. Çocukları da istememiş, beni de istememiş. Boşanmadım henüz. Devletimden hesabını sormasını istiyorum. Neden çocuklarımı bırakıp gittin? Annesi ve babası onu yurda bırakmış. Çok kızıyordu anne ve babasına 'beni neden yurda bıraktılar' diye. Sen neden yavrularını bıraktın? Çocuklarım sana ne yaptı?" dedi.

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