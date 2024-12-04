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Türkiye sosyal medyada gündem olan babayı konuşuyor: Karımın gittiğini çocuklarımdan öğrendim!
Türkiye sosyal medyada gündem olan babayı konuşuyor: Karımın gittiğini çocuklarımdan öğrendim!
Türkiye'nin konuştuğu olay İzmir'de yaşandı. İşten gelince üzerine bile değiştirmeden çocuklarına yemek yapan, evi toparlayan vefakar babanın görüntüleri milyonların içini ısıttı. Gözyaşlarına boğulan baba İbrahim Kale, "Akşam işten eve geldiğimde eşimin bırakıp gittiğini çocuklarımdan öğrendim; çocuklarımı da istememiş, beni de istememiş. Çok kızıyordu ailesine 'beni neden yurda bıraktılar' diye. Sen neden bıraktın? Ben çocuklarımın iyi bir yere gelmesini istiyorum, onlar benim canlarım" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 04.12.2024 17:18
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 17:18