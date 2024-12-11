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Türkiye ve Fransa bu hikayeyi konuşuyor: 44 yıl önce fotoğrafını çektiği çocuğu buldu!

Yıl 1980'dı. Aylardan Aralık'tı. Fransız Victor Dallant, İstanbul'dan Doğu Ekspresi'ne atladı. Soluğu Erzurum'da aldı. Burada küçük bir çocuğu fotoğrafladı. 44 yıl sonra ise o çocuğa ulaştı. İkilinin buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

İHA
Giriş Tarihi: 11.12.2024 10:46 Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 10:46
Türkiye ve Fransa bu hikayeyi konuşuyor: 44 yıl önce fotoğrafını çektiği çocuğu buldu!

Fransız antropolog (insan bilimci) Victor Dallant, 44 yıl önce fotoğraflarını çektiği çocukları bulmak için geçen yıl Erzurum'a geldi.

Türkiye ve Fransa bu hikayeyi konuşuyor: 44 yıl önce fotoğrafını çektiği çocuğu buldu!

Dallant, 44 yıl önce Erzurum'da fotoğraflarını çektiği ve 7 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocukları bulmak için kenti karış karış gezdi. Elindeki siyah beyaz fotoğrafları vatandaşlara göstererek yardım istedi.

Türkiye ve Fransa bu hikayeyi konuşuyor: 44 yıl önce fotoğrafını çektiği çocuğu buldu!

Erzurum'a 1980 yılının Aralık ayında gelen Victor Dallant, Erzurum'da ismini bilmediği bir mahallede karda oynayan çocukların fotoğrafını çekmişti. Victor Dallant, aradan geçen 44 yılın ardından fotoğrafını çektiği çocuklardan birini buldu ve onunla fotoğraf çekilen yerde bir araya geldi, bir kez daha deklanşöre bastı.

Türkiye ve Fransa bu hikayeyi konuşuyor: 44 yıl önce fotoğrafını çektiği çocuğu buldu!

44 YIL SONRA ÇOCUKLARDAN BİRİNE ULAŞTI
Gezi sırasında Erzurum'daki çocukların oyunlar oynarken fotoğrafını çektiğini anlatan Dallant, "Doğu Ekspresi ile Erzurum'a geldim. Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum, Erzurum'da bir mahallede çocukların çok eğlendiğini görünce o anları fotoğrafladım. Daha sonra Paris'e gidip fotoğrafları düzenledim. Arkadaşlarım da fotoğrafları çok beğendi.

Türkiye ve Fransa bu hikayeyi konuşuyor: 44 yıl önce fotoğrafını çektiği çocuğu buldu!

Fotoğrafları çekerken çocuklarla çok az Türkçe konuşabildim. Çünkü o zamanlar Türkçeyi daha yeni yeni öğrenmeye başlıyordum. Şu anda öğrendiğim Türkçeyi de unuttuğum için pek iyi konuşamıyorum.

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