Türkiye ve Fransa bu hikayeyi konuşuyor: 44 yıl önce fotoğrafını çektiği çocuğu buldu!

44 YIL SONRA ÇOCUKLARDAN BİRİNE ULAŞTI

Gezi sırasında Erzurum'daki çocukların oyunlar oynarken fotoğrafını çektiğini anlatan Dallant, "Doğu Ekspresi ile Erzurum'a geldim. Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum, Erzurum'da bir mahallede çocukların çok eğlendiğini görünce o anları fotoğrafladım. Daha sonra Paris'e gidip fotoğrafları düzenledim. Arkadaşlarım da fotoğrafları çok beğendi.