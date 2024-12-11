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Türkiye ve Fransa bu hikayeyi konuşuyor: 44 yıl önce fotoğrafını çektiği çocuğu buldu!
Türkiye ve Fransa bu hikayeyi konuşuyor: 44 yıl önce fotoğrafını çektiği çocuğu buldu!
Yıl 1980'dı. Aylardan Aralık'tı. Fransız Victor Dallant, İstanbul'dan Doğu Ekspresi'ne atladı. Soluğu Erzurum'da aldı. Burada küçük bir çocuğu fotoğrafladı. 44 yıl sonra ise o çocuğa ulaştı. İkilinin buluşmasında duygusal anlar yaşandı.
Giriş Tarihi: 11.12.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 10:46