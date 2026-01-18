Trend
Türkiye'de hangi adla bir ilçe yoktur? Kim Milyoner Olmak İster 300.000 TL değerindeki sorunun cevabı
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in bu akşamki bölümünde yöneltilen sorulardan biri coğrafya bilgisine dayandı. Yarışmacıya sorulan "Türkiye'de hangi adla bir ilçe yoktur?" sorusu, izleyiciler arasında merak konusu olurken doğru yanıt araştırılmaya başlandı.
Giriş Tarihi: 18.01.2026 22:52
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 22:56