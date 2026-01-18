Trend Galeri Trend Yaşam Türkiye'de hangi adla bir ilçe yoktur? Kim Milyoner Olmak İster 300.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Türkiye'de hangi adla bir ilçe yoktur? Kim Milyoner Olmak İster 300.000 TL değerindeki sorunun cevabı

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in bu akşamki bölümünde yöneltilen sorulardan biri coğrafya bilgisine dayandı. Yarışmacıya sorulan "Türkiye'de hangi adla bir ilçe yoktur?" sorusu, izleyiciler arasında merak konusu olurken doğru yanıt araştırılmaya başlandı.

Giriş Tarihi: 18.01.2026 22:52 Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 22:56
Türkiye’de hangi adla bir ilçe yoktur? Kim Milyoner Olmak İster 300.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam ekrana gelen sorular arasında Türkiye haritasına dair dikkat çeken bir soru yer aldı. Yarışmada yöneltilen "Türkiye'de hangi isimle bir ilçe bulunmaz?" sorusu, bölümün ardından izleyicilerin en çok konuştuğu başlıklardan biri oldu.

Türkiye’de hangi adla bir ilçe yoktur? Kim Milyoner Olmak İster 300.000 TL değerindeki sorunun cevabı

TÜRKİYE'DE HANGİ ADLA BİR İLÇE YOKTUR?

A- ONİKİŞUBAT

B- ONDOKUZMAYIS

C- ALTIEYLÜL

D- YİRMİÜÇNİSAN

Türkiye’de hangi adla bir ilçe yoktur? Kim Milyoner Olmak İster 300.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Cevap: D

Türkiye’de hangi adla bir ilçe yoktur? Kim Milyoner Olmak İster 300.000 TL değerindeki sorunun cevabı