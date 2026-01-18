Türkiye’de hangi adla bir ilçe yoktur? Kim Milyoner Olmak İster 300.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam ekrana gelen sorular arasında Türkiye haritasına dair dikkat çeken bir soru yer aldı. Yarışmada yöneltilen "Türkiye'de hangi isimle bir ilçe bulunmaz?" sorusu, bölümün ardından izleyicilerin en çok konuştuğu başlıklardan biri oldu.