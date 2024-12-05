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Türkiye'nin en kalabalık ilçesi hangisi? İstanbul'un o ilçesinin nüfusu 57 şehri geride bıraktı! İşte 2024 güncel liste
Türkiye'nin en kalabalık ilçesi hangisi? İstanbul'un o ilçesinin nüfusu 57 şehri geride bıraktı! İşte 2024 güncel liste
TÜİK verilerine göre; Türkiye'nin en kalabalık ilçesi İstanbul'da yer alıyor. O ilçe, nüfus bazında 57 şehri geride bıraktı. Peki Türkiye'nin en kalabalık ilçesi sizce hangisi? İşte o liste...
Giriş Tarihi: 05.12.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 11:21