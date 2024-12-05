Trend Galeri Trend Yaşam Türkiye'nin en kalabalık ilçesi hangisi? İstanbul'un o ilçesinin nüfusu 57 şehri geride bıraktı! İşte 2024 güncel liste

Türkiye'nin en kalabalık ilçesi hangisi? İstanbul'un o ilçesinin nüfusu 57 şehri geride bıraktı! İşte 2024 güncel liste

TÜİK verilerine göre; Türkiye'nin en kalabalık ilçesi İstanbul'da yer alıyor. O ilçe, nüfus bazında 57 şehri geride bıraktı. Peki Türkiye'nin en kalabalık ilçesi sizce hangisi? İşte o liste...