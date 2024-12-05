Trend Galeri Trend Yaşam Türkiye'nin en kalabalık ilçesi hangisi? İstanbul'un o ilçesinin nüfusu 57 şehri geride bıraktı! İşte 2024 güncel liste

Türkiye'nin en kalabalık ilçesi hangisi? İstanbul'un o ilçesinin nüfusu 57 şehri geride bıraktı! İşte 2024 güncel liste

TÜİK verilerine göre; Türkiye'nin en kalabalık ilçesi İstanbul'da yer alıyor. O ilçe, nüfus bazında 57 şehri geride bıraktı. Peki Türkiye'nin en kalabalık ilçesi sizce hangisi? İşte o liste...

Giriş Tarihi: 05.12.2024 11:21 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 11:21
Türkiye’nin en kalabalık ilçesi hangisi? İstanbul’un o ilçesinin nüfusu 57 şehri geride bıraktı! İşte 2024 güncel liste

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri yayınladı, Türkiye'nin en kalabalık ilçeler listesi belli oldu. Listeye İstanbul'un o ilçesi damga vurdu. Nüfus bazında 57 şehri geride bırakan o ilçe, Türkiye'nin en kalabalık ilçesi oldu.

Türkiye’nin en kalabalık ilçesi hangisi? İstanbul’un o ilçesinin nüfusu 57 şehri geride bıraktı! İşte 2024 güncel liste

TÜRKİYE'NİN EN KALABALIK İLÇELERİ GÜNCEL LİSTESİ AÇIKLANDI

İstanbul Pendik
743.774

Türkiye’nin en kalabalık ilçesi hangisi? İstanbul’un o ilçesinin nüfusu 57 şehri geride bıraktı! İşte 2024 güncel liste

İstanbul Bağcılar
744.351

Türkiye’nin en kalabalık ilçesi hangisi? İstanbul’un o ilçesinin nüfusu 57 şehri geride bıraktı! İşte 2024 güncel liste

Adana Seyhan
787.771

Türkiye’nin en kalabalık ilçesi hangisi? İstanbul’un o ilçesinin nüfusu 57 şehri geride bıraktı! İşte 2024 güncel liste

İstanbul Küçükçekmece
792.030

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