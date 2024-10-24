Türkiye’nin en sakin şehirleri! 8 il dünya listelerine aday oldu...

Sakin şehir akımı, dünya genelinde giderek yaygınlaşıyor. Uluslararası Cittaslow Birliği'nin 'sakin şehir' listesine 30 ülkeden toplam 278 kent dahil edilmiş durumda. Bu prestijli listede Türkiye'den de 22 ilçe yer alıyor. Türkiye'nin Cittaslow ağı, 2009 yılında İzmir'in Seferihisar ilçesinin bu birliğe katılmasıyla başladı ve o tarihten bu yana listeye eklenen yeni şehirlerle büyümeye devam ediyor. İŞTE TÜRKİYE'NİN SAKİN ŞEHİRLERİ İzmir Foça Muğla Akyaka Muğla Köyceğiz Isparta Yalvaç Isparta Eğirdir Bolu Göynük Bolu Mudurnu Bitlis Ahlat Malatya Arapgir Antalya Finike Sinop Gerze Çanakkale Gökçeada Ankara Güdül Şanlıurfa Halfeti Bursa İznik Erzincan Kemaliye Ordu Perşembe Artvin Şavşat Erzurum Uzundere Kırklareli Vize Aydın Yenipazar SAKİN ŞEHİRLER LİSTESİNE ADAY OLAN İLÇELER İSE ŞÖYLE SIRALANIYOR: Kastamonu Daday Karabük Eflani Aksaray Güzelyurt Samsun Yakakent Çanakkale Bayramiç Eskişehir Sivrihisar Tekirdağ Şarköy Bilecik Osmaneli