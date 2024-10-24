Türkiye’nin en sakin şehirleri! 8 il dünya listelerine aday oldu...

Sakin şehir akımı, dünya genelinde giderek yaygınlaşıyor. Uluslararası Cittaslow Birliği'nin "sakin şehir" listesine 30 ülkeden toplam 278 kent dahil edilmiş durumda. Bu prestijli listede Türkiye'den de 22 ilçe yer alıyor. Türkiye'nin Cittaslow ağı, 2009 yılında İzmir'in Seferihisar ilçesinin bu birliğe katılmasıyla başladı ve o tarihten bu yana listeye eklenen yeni şehirlerle büyümeye devam ediyor.