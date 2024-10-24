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Türkiye'nin en sakin şehirleri! 8 il dünya listelerine aday oldu...

Türkiye'den 8 ilçe daha listeye girdi! İşte, dünyanın en huzurlu ve sakin şehirleri...

Giriş Tarihi: 24.10.2024 11:44 Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 11:48
Türkiye’nin en sakin şehirleri! 8 il dünya listelerine aday oldu...

Sakin şehir akımı, dünya genelinde giderek yaygınlaşıyor. Uluslararası Cittaslow Birliği'nin "sakin şehir" listesine 30 ülkeden toplam 278 kent dahil edilmiş durumda. Bu prestijli listede Türkiye'den de 22 ilçe yer alıyor. Türkiye'nin Cittaslow ağı, 2009 yılında İzmir'in Seferihisar ilçesinin bu birliğe katılmasıyla başladı ve o tarihten bu yana listeye eklenen yeni şehirlerle büyümeye devam ediyor.

Türkiye’nin en sakin şehirleri! 8 il dünya listelerine aday oldu...

İŞTE TÜRKİYE'NİN SAKİN ŞEHİRLERİ

İzmir Seferihisar

Türkiye’nin en sakin şehirleri! 8 il dünya listelerine aday oldu...

İzmir Foça

Türkiye’nin en sakin şehirleri! 8 il dünya listelerine aday oldu...

Muğla Akyaka

Türkiye’nin en sakin şehirleri! 8 il dünya listelerine aday oldu...

Muğla Köyceğiz

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