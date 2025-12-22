Trend Galeri Trend Yaşam Türkiye’nin en zeki 33 şehri belli oldu: O ilimiz ilk sıraya yerleşti! İstanbul, Ankara ve İzmir'i geçti

Türkiye'nin en zeki 33 şehri belli oldu! 1 milyonun üzerinde katılımcıyla yapılan dev anketin sonuçları sosyal medyayı salladı. Listenin zirvesine ise o şehrimiz oturdu. İşte Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi…

Giriş Tarihi: 22.12.2025 14:48 Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 14:49
Türkiye'nin en zeki 33 şehri belli oldu. Sıralama hazırlanırken, 81 ilden 1.2 milyon katılımcıyla anket gerçekleştirildi. Listenin ilk sırasındaki isim ise İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirleri geride bırakmayı başardı. İşte Türkiye'nin en zeki şehirleri

33- Giresun

100.56

32- Mersin

100.71

31- Karabük

100.85

30- Samsun

100.87

29- Çorum

100.95

28- Bolu

100.99

27- Tunceli

101.17

26- Edirne

101.28

25- Kayseri

101.42

24- Kütahya

101.65

23- Kırşehir

101.74

22- Sakarya

101.78

21- Bartın

102.13

20- Denizli

102.14

19- Rize

102.32

18- Konya

102.36

17- Uşak

102.37

16- Karaman

102.52

15- Yalova

102.58

14- Zonguldak

102.68

13- Tekirdağ

102.82

12- Antalya

103.29

11- Trabzon

103.37

10- Kırklareli

103.38