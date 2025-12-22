Trend
Galeri
Trend Yaşam
Türkiye’nin en zeki 33 şehri belli oldu: O ilimiz ilk sıraya yerleşti! İstanbul, Ankara ve İzmir'i geçti
Türkiye’nin en zeki 33 şehri belli oldu: O ilimiz ilk sıraya yerleşti! İstanbul, Ankara ve İzmir'i geçti
Türkiye'nin en zeki 33 şehri belli oldu! 1 milyonun üzerinde katılımcıyla yapılan dev anketin sonuçları sosyal medyayı salladı. Listenin zirvesine ise o şehrimiz oturdu. İşte Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi…
Giriş Tarihi: 22.12.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 14:49