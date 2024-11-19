Türkiye'nin en zeki illeri: Sizin iliniz kaçıncı sırada? İşte IQ haritasına göre Türkiye'nin en zeki illeri!

Zeka, bireylerin bilgi işleme kapasitesi ve problem çözme becerisi olarak tanımlanabilirken, toplumsal düzeyde zeka, eğitim seviyesinin yüksekliği, araştırma-geliştirme faaliyetleri, yenilikçi projelerin üretimi ve kültürel birikimle doğrudan ilişkilidir. Türkiye'de bazı iller, bu tür göstergelerle öne çıkarak "zeki iller" olarak tanımlanabilir. 81 ilden 1 milyonun üzerinde kişinin katılım sağladığı anket kapsamında vatandaşlara çeşitli alanlarda sorular yöneltildi ve illerin IQ seviyeleri belirlendi. Pek,, Türkiye'nin en zeki ili hangisi oldu, sizin iliniz kaçıncı sırada? İşte, ayrıntılar...