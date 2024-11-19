Trend Galeri Trend Yaşam

Türkiye'nin en zeki illeri: Sizin iliniz kaçıncı sırada? İşte IQ haritasına göre Türkiye'nin en zeki illeri!

Zeka, bireylerin bilgi işleme kapasitesi ve problem çözme becerisi olarak tanımlanabilirken, toplumsal düzeyde zeka, eğitim seviyesinin yüksekliği, araştırma-geliştirme faaliyetleri, yenilikçi projelerin üretimi ve kültürel birikimle doğrudan ilişkilidir. Türkiye'de bazı iller, bu tür göstergelerle öne çıkarak "zeki iller" olarak tanımlanabilir. 81 ilden 1 milyonun üzerinde kişinin katılım sağladığı anket kapsamında vatandaşlara çeşitli alanlarda sorular yöneltildi ve illerin IQ seviyeleri belirlendi. Pek,, Türkiye'nin en zeki ili hangisi oldu, sizin iliniz kaçıncı sırada? İşte, ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 19.11.2024 13:36 Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 13:36
Türkiye’nin en zeki illeri: Sizin iliniz kaçıncı sırada? İşte IQ haritasına göre Türkiye’nin en zeki illeri!

1 milyonun üzerinde katılımcının yer aldığı dev bir zeka testinin sonuçlarına göre, Türkiye'nin en zeki şehirlerinin açıklandığı liste son zamanlarda sosyal medyada gündeme oturdu. Bu listeyle, özellikle eğitim düzeyi, akademik başarılar ve entelektüel faaliyetlerin öne çıktığı şehirlerde büyük bir merak uyandırdı. İl il IQ haritasına göre Türkiye'nin en zeki şehirleri listelendi. İşte Türkiye'nin en zeki şehirleri IQ seviyeleri ile birlikte haberin devamında...

Türkiye’nin en zeki illeri: Sizin iliniz kaçıncı sırada? İşte IQ haritasına göre Türkiye’nin en zeki illeri!

İŞTE GÜNCEL LİSTE İLE TÜRKİYE'NİN EN ZEKİ İLLERİ

81- Bingöl

94.19

Türkiye’nin en zeki illeri: Sizin iliniz kaçıncı sırada? İşte IQ haritasına göre Türkiye’nin en zeki illeri!

80- Siirt

94.52

Türkiye’nin en zeki illeri: Sizin iliniz kaçıncı sırada? İşte IQ haritasına göre Türkiye’nin en zeki illeri!

79- Hakkari

95.16

Türkiye’nin en zeki illeri: Sizin iliniz kaçıncı sırada? İşte IQ haritasına göre Türkiye’nin en zeki illeri!

78- Artvin

95.36

SON DAKİKA SON DAKİKA