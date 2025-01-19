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Türkiye'nin en zeki şehirleri güncel liste açıklandı! O kentimiz sıralamayı altüst etti

Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi açıklandı. 81 ilde 1 milyonun üzerinde katılımcıyla gerçekleştirilen araştırmaya o ilimizin zeka oranı damgasını vurdu. İşte Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi

Giriş Tarihi: 19.01.2025 14:03 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 14:03
Türkiye’nin en zeki şehirleri güncel liste açıklandı! O kentimiz sıralamayı altüst etti

1 milyondan fazla kişinin katıldığı ankette Türkiye'nin en zeki şehirleri belirlendi. Sıralamanın ilk sırasına ise o ilimiz yerleşti. İşte Türkiye'nin en zeki şehirleri güncel listesi...

Türkiye’nin en zeki şehirleri güncel liste açıklandı! O kentimiz sıralamayı altüst etti

TÜRKİYE'NİN EN ZEKİ ŞEHİRLERİ GÜNCEL LİSTE

81- Bingöl

94.19

Türkiye’nin en zeki şehirleri güncel liste açıklandı! O kentimiz sıralamayı altüst etti

80- Siirt

94.52

Türkiye’nin en zeki şehirleri güncel liste açıklandı! O kentimiz sıralamayı altüst etti

79- Hakkari

95.16

Türkiye’nin en zeki şehirleri güncel liste açıklandı! O kentimiz sıralamayı altüst etti

78- Artvin

95.36

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