Trend Galeri Trend Yaşam Türkiye'nin en zeki şehirleri güncel liste açıklandı! O kentimiz sıralamayı altüst etti

Türkiye'nin en zeki şehirleri güncel liste açıklandı! O kentimiz sıralamayı altüst etti

Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi açıklandı. 81 ilde 1 milyonun üzerinde katılımcıyla gerçekleştirilen araştırmaya o ilimizin zeka oranı damgasını vurdu. İşte Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi