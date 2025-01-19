Türkiye’nin en zeki şehirleri güncel liste açıklandı! O kentimiz sıralamayı altüst etti

1 milyondan fazla kişinin katıldığı ankette Türkiye'nin en zeki şehirleri belirlendi. Sıralamanın ilk sırasına ise o ilimiz yerleşti. İşte Türkiye'nin en zeki şehirleri güncel listesi... TÜRKİYE'NİN EN ZEKİ ŞEHİRLERİ GÜNCEL LİSTE 81- Bingöl 94.19 80- Siirt 94.52 79- Hakkari 95.16 78- Artvin 95.36 77- Kars 95.84 76- Bitlis 95.96 75- Ağrı 96.06 74- Düzce 96.26 73- Iğdır 96.69 72- Amasya 96.88 71- Erzincan 96.97 70- Bilecik 97.14 69- Adıyaman 97.29 68- Ardahan 97.33 67- Hatay 97.36 66- Çankırı 97.53 65- Muş 97.73 64- Van 97.74 63- Yozgat 98.05 62- Şanlıurfa 98.07 61- Bayburt 98.29 60- Şırnak 98.43 59- Elazığ 98.46 58- Batman 98.75 57- Adana 98.76 56- Erzurum 98.97 55- Manisa 99.06 54- Tokat 99.09 53- Kilis 99.14 52- Diyarbakır 99.19 51- Kahramanmaraş 99.28 50- Mardin 99.32 49- Gaziantep 99.40 48- Ordu 99.58 47- Niğde 99.60 46- Aksaray 99.63 45- Malatya 99.75 44- Kastamonu 99.98 43- Nevşehir 100.01 42- Isparta 100.06 41- Sivas 100.09 40- Burdur 100.15 39- Afyonkarahisar 100.17 38- Gümüşhane 100.24 37- Sinop 100.29 36- Aydın 100.34 35- Osmaniye 100.39 34- Kırıkkale 100.46 33- Giresun 100.56 32- Mersin 100.71 31- Karabük 100.85 30- Samsun 100.87 29- Çorum 100.95 28- Bolu 100.99 27- Tunceli 101.17 26- Edirne 101.28 25- Kayseri 101.42 24- Kütahya 101.65 23- Kırşehir 101.74 22- Sakarya 101.78 21- Bartın 102.13 20- Denizli 102.14 19- Rize 102.32 18- Konya 102.36 17- Uşak 102.37 16- Karaman 102.52 15- Yalova 102.58 14- Zonguldak 102.68 13- Tekirdağ 102.82 12- Antalya 103.29 11- Trabzon 103.37 10- Kırklareli 103.38 9- Bursa 103.47 8- Balıkesir 103.59 7- Kocaeli 103.85 6- İstanbul 104.02 5- Çanakkale 104.02 4- Muğla 104.12 3- İzmir 104.51 2- Ankara 104.91 İLK SIRADA ESKİŞEHİR VAR 1- Eskişehir 105.20