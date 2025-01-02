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Türkiye’nin kanını donduran cinayet: İşkence ettiği karısını vahşice öldürdü! 10 dakika boyunca…
Türkiye’nin kanını donduran cinayet: İşkence ettiği karısını vahşice öldürdü! 10 dakika boyunca…
Kan donduran olay Van'ın Çaldıran ilçesinde meydana geldi. 28 yaşındaki iki çocuk annesi Fatma Çakırbeyli, eşi tarafından işkence gördükten sonra boynundan bıçaklanarak katledildi. Vahşetin detayları ise tüyler ürpertti: Benim deli raporum var!
Giriş Tarihi: 02.01.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 11:09