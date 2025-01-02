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Türkiye’nin kanını donduran cinayet: İşkence ettiği karısını vahşice öldürdü! 10 dakika boyunca…

Kan donduran olay Van'ın Çaldıran ilçesinde meydana geldi. 28 yaşındaki iki çocuk annesi Fatma Çakırbeyli, eşi tarafından işkence gördükten sonra boynundan bıçaklanarak katledildi. Vahşetin detayları ise tüyler ürpertti: Benim deli raporum var!

İHA
Giriş Tarihi: 02.01.2025 11:09 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 11:09
Türkiye’nin kanını donduran cinayet: İşkence ettiği karısını vahşice öldürdü! 10 dakika boyunca…

Takvim yaprakları 26 Aralık 2024'i gösterdiğinde Van Çaldıran'da korkunç bir olay yaşandı. Merhum Fatma Çakırbeyli'nin iddialarına göre, Fatma Çakırbeyli yaklaşık 10 dakika boyunca şiddet gördükten sonra eşi Reşat Çakırbeyli tarafından boynundan bıçaklandı ve ölüme terk edildi. Çiftin iki çocuğunun cinayet sırasında alt katta olduğu öğrenildi.

Türkiye’nin kanını donduran cinayet: İşkence ettiği karısını vahşice öldürdü! 10 dakika boyunca…

CANİ TUTUKLANDI!

Polis ekipleri, aile apartmanındaki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, zanlı Reşat Çakırbeyli yakalanarak tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Türkiye’nin kanını donduran cinayet: İşkence ettiği karısını vahşice öldürdü! 10 dakika boyunca…

"DELİ RAPORUM VAR, BANA BİR ŞEY OLMAZ"

Zanlının ifadesinde olay anını hatırlamadığını söylediği öğrenilirken, daha önce Fatma Çakırbeyli'yi "Deli raporum var, bana bir şey olmaz" diyerek birçok kez tehdit ettiği de iddia edildi.

Türkiye’nin kanını donduran cinayet: İşkence ettiği karısını vahşice öldürdü! 10 dakika boyunca…

TEHDİT VE ŞİDDETİ ANLATMIŞ…

Fatma Çakırbeyli'nin cenazesi, Kuzey Irak'ta görev yapan kardeşi Hüseyin Şapcı tarafından Yukarıkaşıkara köyüne getirilerek 29 Aralık 2024'te köy mezarlığında defnedildi.

Türkiye’nin kanını donduran cinayet: İşkence ettiği karısını vahşice öldürdü! 10 dakika boyunca…

Ailesi, Fatma Çakırbeyli'nin yazın köyü ziyaret ettiğinde babaannesine, eşinden gördüğü tehdit ve şiddeti anlattığını, ancak çocukları için geri dönmek zorunda kaldığını dile getirdi.

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