Türkiye’nin kanını donduran cinayet: İşkence ettiği karısını vahşice öldürdü! 10 dakika boyunca…

"DELİ RAPORUM VAR, BANA BİR ŞEY OLMAZ"

Zanlının ifadesinde olay anını hatırlamadığını söylediği öğrenilirken, daha önce Fatma Çakırbeyli'yi "Deli raporum var, bana bir şey olmaz" diyerek birçok kez tehdit ettiği de iddia edildi.



