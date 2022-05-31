Türkiye’nin konuştuğu işkence: Makas kayınca iç çamaşırı…

Konya'da bir rezidansta iç mimar Merve K'ya (27) işkence yapan kafe sahibi Murat Demirci, ortağı ve nişanlısı Sara Demir ve arkadaşları Tuğba Demirci'nin yargılanmalarına başlandı. Daha önceki ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını belirten şüphelilerden Tuğba Demirci, "Merve hareket içeren sözler söyleyince tezgahtaki bıçakla saçlarını kestim. Makasla keserken makasın kayması sonucu iç çamaşırı da kesildi. Merve'yi o gün tanıdım. Çok pişmanım" dedi. Murat Demirci ise savunmasında Sara Demir'in kendisinden habersiz telefonundan Merve'ye mesaj atarak evi çağırdığını söyledi. Sara Demir ise bu iddianın aksine Murat'ın mesaj atarak Merve'yi çağırdığını ileri sürdü... İşte davanın detayları