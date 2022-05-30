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Türkiye’nin konuştuğu işkencede şok detaylar: Makas kayınca iç çamaşırı…

Konya'da bir rezidansta iç mimar Merve K'ya (27) işkence yapan kafe sahibi Murat Demirci, ortağı ve nişanlısı Sara Demir ve arkadaşları Tuğba Demirci'nin yargılanmalarına başlandı. Daha önceki ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını belirten şüphelilerden Tuğba Demirci, "Merve hareket içeren sözler söyleyince tezgahtaki bıçakla saçlarını kestim. Makasla keserken makasın kayması sonucu iç çamaşırı da kesildi. Merve'yi o gün tanıdım. Çok pişmanım" dedi. Murat Demirci ise savunmasında Sara Demir'in kendisinden habersiz telefonundan Merve'ye mesaj atarak evi çağırdığını söyledi. Sara Demir ise bu iddianın aksine Murat'ın mesaj atarak Merve'yi çağırdığını ileri sürdü...

TOLGA YANIK
Giriş Tarihi: 30.05.2022 15:17 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 15:46
Türkiye’nin konuştuğu işkencede şok detaylar: Makas kayınca iç çamaşırı…

Türkiye'nin konuştuğu rezidans dehşetinde iç mimar Merve K'ya işkence yapan Murat Demirci (41), nişanlısı Sara Demir (24) ve arkadaşları Tuğba Demirci'nin (22) Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmalarına başlandı. İlk duruşmaya tutuklu sanıklar, mağdur Merve K. ve taraf avukatları katıldı.

Türkiye’nin konuştuğu işkencede şok detaylar: Makas kayınca iç çamaşırı…

İFADELER DEĞİŞTİ

Tutuklu sanıklar daha önce emniyet ve savcılıktaki ifadelerini aksine farklı ifadeler verdi. Tuğba Demirci, Merve'nin saçını kestiğini itiraf etti. Demirci, "Sara ile olaydan 6 gün önce uçakta tanıştım. Erkek arkadaşının doğum günü olduğunu benimde gelip gelemeyeceğimi sordu. Bende Murat'ın erkek arkadaşımın tanıdığı olduğu için gelebileceğimi söyledim. Nereye çağıracakları konusunda kararsız kalınca benim evimde karar kıldık.

Türkiye’nin konuştuğu işkencede şok detaylar: Makas kayınca iç çamaşırı…

Ben Merve'yi daha önce hiç görmedim tanımıyorum. İsmini de gelince öğrendim. Sara bir şey sordu. O da hakaret ederek cevap verdi. Bana da hakaret edince tezgahtaki makası alıp 2-3 kes saçlarını kestim. Bu sırada makas kaydı ve iç çamaşır yırtıldı. Telefonunu çantasını almadım. Çok pişmanım. Merve'den özür dilerim. Daha önceki ifademi de Sara ve Murat dediği için verdim" dedi.

Türkiye’nin konuştuğu işkencede şok detaylar: Makas kayınca iç çamaşırı…

Murat Demirci ise, "Sara benim telefonumdan izinsiz olarak Merve'ye mesaj atarak eve çağırmış. Benim olaylardan bilgim yok. Kimse yüzünde sigara söndürmedi. Sara elindeki sigarayı atınca Merve'nin yüzüne geldi. Merve daha sonra kendi isteği ile evden çıktı" dedi.

Türkiye’nin konuştuğu işkencede şok detaylar: Makas kayınca iç çamaşırı…

NİŞANLISINI YALANLADI

Sara Demir ise, "Mesajları ben değil Murat attı. Hatta bana ne yazacağını sordu. Ben zaten İsviçre'de yaşıyorum. Kafenin yüzde 80 ortağı benim. Bütün işleri, evimi, köpeğimi Murat'a bırakmıştım.

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