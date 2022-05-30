Türkiye’nin konuştuğu işkencede şok detaylar: Makas kayınca iç çamaşırı…

Ben Merve'yi daha önce hiç görmedim tanımıyorum. İsmini de gelince öğrendim. Sara bir şey sordu. O da hakaret ederek cevap verdi. Bana da hakaret edince tezgahtaki makası alıp 2-3 kes saçlarını kestim. Bu sırada makas kaydı ve iç çamaşır yırtıldı. Telefonunu çantasını almadım. Çok pişmanım. Merve'den özür dilerim. Daha önceki ifademi de Sara ve Murat dediği için verdim" dedi.