Trend
Galeri
Trend Yaşam
TV YAYIN AKIŞI 15 AĞUSTOS 2025 | Bugün televizyonda neler var? İşte ATV, Kanal D, Star TV, TRT1, Show TV ve TV8 yayın akışı
TV YAYIN AKIŞI 15 AĞUSTOS 2025 | Bugün televizyonda neler var? İşte ATV, Kanal D, Star TV, TRT1, Show TV ve TV8 yayın akışı
15 Ağustos Cuma günü televizyon başında zaman geçirmek isteyen izleyiciler için günün TV yayın akışı açıklandı. Kanallarda filmler, diziler, haber bültenleri ve eğlenceli programlar ekrana gelecek. Peki, bugün hangi kanalda hangi programlar var? İşte ATV, Kanal D, Star TV, TRT1, Show TV ve TV8'in 15 Ağustos 2025 yayın akışı detayları…
Giriş Tarihi: 15.08.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 11:43