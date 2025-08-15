Trend Galeri Trend Yaşam TV YAYIN AKIŞI 15 AĞUSTOS 2025 | Bugün televizyonda neler var? İşte ATV, Kanal D, Star TV, TRT1, Show TV ve TV8 yayın akışı

TV YAYIN AKIŞI 15 AĞUSTOS 2025 | Bugün televizyonda neler var? İşte ATV, Kanal D, Star TV, TRT1, Show TV ve TV8 yayın akışı

15 Ağustos Cuma günü televizyon başında zaman geçirmek isteyen izleyiciler için günün TV yayın akışı açıklandı. Kanallarda filmler, diziler, haber bültenleri ve eğlenceli programlar ekrana gelecek. Peki, bugün hangi kanalda hangi programlar var? İşte ATV, Kanal D, Star TV, TRT1, Show TV ve TV8'in 15 Ağustos 2025 yayın akışı detayları…

Giriş Tarihi: 15.08.2025 11:43 Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 11:43
ATV YAYIN AKIŞI

08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Kader Oyunları
13:00 – ATV Gün Ortası
14:00 – Sen Anlat Karadeniz
17:00 - 4N1K
19:00 – ATV Ana Haber
20:00 – Hızlı ve Öfkeli 7
22:45 - Hızlı ve Öfkeli 7
01:30 - Güven Bana
03:20 - Bir Gece Masalı
05:50 - Ateş Kuşları

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:30 - Yaprak Dökümü
12:00 - Kanal D Haber Gün Arası
13:00 - Uzak Şehir
16:00 - Aşk-ı Memnu
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Durdurulamaz
21:45 - Geçmişi Olmayan Adam
00:30 - Durdurulamaz
02:30 - Zalim İstanbul
04:30 - Kuzey Güney

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 – Siyah Kalp
09:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 - Gelin Evi
15:00 – Kızılcık Şerbeti
18:25 – Show Ana Haber
20:00 – Olanlar Oldu
22:30 - Davacı
00:00 - Olanlar Oldu
02:00 - Davacı
03:30 – Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 – Menajerimi Ara
09:00 – İstanbullu Gelin
11:00 – Aramızda Kalsın
13:30 – Kiralık Aşk
16:15 – Erkenci Kuş (tekrar)
19:00 – Star Haber (canlı)
20:00 – Şekerpare
22:00 - Açlık Oyunları Kuşların ve Yılanların Şarkısı
01:30 - Açlık Oyunları Kuşların ve Yılanların Şarkısı
04:30 – Kiralık Aşk
05:30 – Erkenci Kuş (tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 - Tuzak
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 – Oynat Bakalım
09:30 - Gazete Magazin Yaz
13:00 - Yaparsın Bilirim
16:00 - MasterChef Türkiye
20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 – Yaparsın Bilirim
03:30 - Gazete Magazin Yaz

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:48 – İstiklal Marşı
05:50 - Ege'nin Hamsisi
08:10 – Kod Adı Kırlangıç
09:45 - Kendi Düşen Ağlamaz
13:00 – Seksenler
14:05 – Teşkilat
17:45 - Kim Gitsin?
19:00 – Ana Haber (Canlı)
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Yabancı Sinema "Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2"
22:15 - Gönül Dağı
00:15 - Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 - Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:50 - Leyla ile Mecnun
04:25 - Kim Gitsin?