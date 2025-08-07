TV yayın akışı 7 Ağustos 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

7 Ağustos 2025 Perşembe günü için yayın akışları merak ediliyor. TRT 1'de Viking - Başakşehir maçı öne çıkarken, diğer kanallarda dizi ve filmler yer alıyor. Peki, Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte TV yayın akışı…