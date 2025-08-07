Trend
Galeri
Trend Yaşam
TV yayın akışı 7 Ağustos 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
TV yayın akışı 7 Ağustos 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
7 Ağustos 2025 Perşembe TV yayın akışı belli oldu. Bugün diziler, filmler ve yarışma programları izleyiciyle buluşacak. TRT 1'de ise Viking - İstanbul Başakşehir maçı canlı yayınlanacak. Peki, bugün TV'de ne var? İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TV8 yayın akışı…
Giriş Tarihi: 07.08.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 16:26