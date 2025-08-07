Trend Galeri Trend Yaşam TV yayın akışı 7 Ağustos 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

7 Ağustos 2025 Perşembe TV yayın akışı belli oldu. Bugün diziler, filmler ve yarışma programları izleyiciyle buluşacak. TRT 1'de ise Viking - İstanbul Başakşehir maçı canlı yayınlanacak. Peki, bugün TV'de ne var? İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TV8 yayın akışı…

Giriş Tarihi: 07.08.2025 16:26 Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 16:26
ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Ateş Kuşları

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kader Oyunları

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17:00 Oflu Hoca'nın Şifresi

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Aile Saadeti

03:00 Bir Gece Masalı

05:30 Ateş Kuşları

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:30 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Uzak Şehir

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi

21:45 Yer Çekimi

23:30 Yer Çekimi

01:30 Süoer Volkan

03:00 Zalim İstanbul

05:00 Kuzey Güney

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Siyah Kalp

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Hayat Bayram Olsa

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 İkinci Şans

01:45 Kızılcık Şerbeti

04:15 İkinci Şans

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:58 İstiklal Marşı

06:00 Ege'nin Hamsisi

08:35 Kod Adı Kırlangıç

10:00 Kendi Düşen Ağlamaz

13:15 Seksenler

14:25 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 UEFA Avrupa Konferans Ligi Üçüncü Eleme Turu "Viking-İstanbul Başakşehir"

22:00 Türk Sineması "Yeniden Başlamak"

00:45 Leyla ile Mecnun

03:30 Seksenler

04:20 Kim Gitsin?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Menajerimi Ara

09:00 Ada Masalı

11:00 Aramızda Kalsın

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Canım Kardeşim

21:45 Dokuz Kere Leyla

23:45 Dokuz Kere Leyla

01:30 Aramızda Kalsın

03:30 Kiralık Aşk

05:30 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Gazete Magazin Yaz

13:00 Yaparsın Bilirim

16:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular

01:15 MasterChef Türkiye

04:00 Gazete Magazin Yaz

