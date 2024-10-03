Twente - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Twente - Fenerbahçe maçı şifresiz ekranda mı, hangi kanalda yayınlanacak?
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe Avrupa'daki 2. Maçına çıkıyor. İlk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını 2-1 mağlup eden Avrupa temsilcimiz sarı lacivertliler galibiyetlerini seriye dönüştürmek adına bu maçtan avantajlı bir şekilde ayrılmak istiyor. Gözler kanaryanın Twente karılaşmasına çevrildi. Hollanda takımı Twente ilk maçında Manchester United ile berabere kalmıştı. Bu önemli mücadelede takım iki kritik oyuncusu olmadan sahaya çıkacak. Peki Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte FB maçı yayın kanalı
Giriş Tarihi: 03.10.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 11:51