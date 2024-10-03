Twente - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Twente - Fenerbahçe maçı şifresiz ekranda mı, hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe bu akşam Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Twente ile daha önce çıktığı 5 karşılaşmanın 4'ünden galibiyetle ayrılan sarı lacivertliler bu maçtan da galibiyetle ayrılıp Avrupa macerasından avantajlı hale gelmek istiyor. Peki Twente - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçının başlayacağı saat