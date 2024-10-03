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Twente - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Twente - Fenerbahçe maçı şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanacak?

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe Avrupa'daki 2. Maçına çıkıyor. İlk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını 2-1 mağlup eden Avrupa temsilcimiz sarı lacivertliler galibiyetlerini seriye dönüştürmek adına bu maçtan avantajlı bir şekilde ayrılmak istiyor. Gözler kanaryanın Twente karılaşmasına çevrildi. Hollanda takımı Twente ilk maçında Manchester United ile berabere kalmıştı. Bu önemli mücadelede takım iki kritik oyuncusu olmadan sahaya çıkacak. Peki Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte FB maçı yayın kanalı

Giriş Tarihi: 03.10.2024 13:31 Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 13:31
Twente - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Twente - Fenerbahçe maçı şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe bu akşam Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Twente ile daha önce çıktığı 5 karşılaşmanın 4'ünden galibiyetle ayrılan sarı lacivertliler bu maçtan da galibiyetle ayrılıp Avrupa macerasından avantajlı hale gelmek istiyor. Peki Twente - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçının başlayacağı saat

Twente - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Twente - Fenerbahçe maçı şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanacak?
TWENTE-FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Twente-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı 3 Ekim Perşembe TSİ ile 22:00'de başlayacak.
Twente - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Twente - Fenerbahçe maçı şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanacak?

TWENTE-FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT Spor ve tabii platformu üzerinden yayınlanacak.

Twente - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Twente - Fenerbahçe maçı şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanacak?

2024-2025 UEFA AVRUPA LİGİ FENERBAHÇE FİKSTÜR

3 Ekim 2024 Perşembe
22:00: Twente - Fenerbahçe

24 Ekim 2024 Perşembe
22:00: Fenerbahçe - Manchester United

7 Kasım 2024 Perşembe
23:00: AZ Alkmaar - Fenerbahçe

28 Kasım 2024 Perşembe
23:00: Slavia Prag - Fenerbahçe

11 Aralık 2024 Çarşamba
18:30: Fenerbahçe - Athletic Bilbao

23 Ocak 2025 Perşembe
20:45: Fenerbahçe - Lyon

30 Ocak 2025 Perşembe

23:00: Midtjylland - Fenerbahçe

Twente - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Twente - Fenerbahçe maçı şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri, Dzeko.

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