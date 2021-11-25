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Twitter'dan flaş iPhone ve Android açıklaması! Kullanıcılar şikayet ediyordu

Twitter geçtiğimiz haftalarda yeni özellikler üstünde çalıştığını ve kademeli şekilde bu yenilikleri kullanıcılara sunacağını açıklamıştı. Popüler sosyal medya platformu diğer yandan kullanıcılardan gelen şikayetleri değerlendiriyor ve tespit edilen problemleri de düzeltmek için çalışmalar yapıyor. Bilindiği üzere kullanıcılar uzun zamandır kaybolan tweet sorunu yaşıyordu. Bu durum sayısız olarak dile getirilmişti. Daha önce masaüstü sürümünde giderilen bu hata için Twitter'dan yeni bir açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 25.11.2021 13:56 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 13:57
Twitter’dan flaş iPhone ve Android açıklaması! Kullanıcılar şikayet ediyordu

Mikroblogging sitesi Twitter'da uzun süredir devam eden kaybolan tweetler sorununa sınırlı çözüm geldi. Android, iOS ve masaüstü sürümde görülen kaybolan tweet'ler problemi birçok kullanıcıyı etkiliyordu.

Twitter’dan flaş iPhone ve Android açıklaması! Kullanıcılar şikayet ediyordu

Daha önce web sürümü için bu sorun çözülmüştü ancak problem iOS ve Android tarafında devam ediyordu. Twitter'dan yapılan son açıklamaya göre artık iPhone kullanıcıları da bu sorunu yaşamayacak. Geriye sadece Android kullanıcıları kaldı. Aylardır devam eden bu sorunun yakın zamanda Android'de de çözülmesi bekleniyor.

Twitter’dan flaş iPhone ve Android açıklaması! Kullanıcılar şikayet ediyordu

Tüm dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal paylaşım sitesi Twitter yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Şirketten aktarılan bilgilere göre uzun süredir birçok kullanıcı istenmeyen sohbetlerden rahatsız.

Twitter’dan flaş iPhone ve Android açıklaması! Kullanıcılar şikayet ediyordu

Siz istemeseniz bile bir başkaları sohbete sizin adınızı yazabiliyor ve bildirimleri görmeye devam ediyorsunuz. Twitter, bu durumu sonlandırmak için adım atmaya karar vermiş gözüküyor.

Twitter’dan flaş iPhone ve Android açıklaması! Kullanıcılar şikayet ediyordu

Henüz fikir aşamasındaki geliştirmeye göre kullanıcılar kendilerinden bahsedilen tweetleri sonlandırabilecek. Yetkililerin açıklamalarından anlaşıldığı kadarıyla özellik tıpkı Instagram'daki fotoğraf etiketlemenin kaldırılması gibi çalışacak.

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