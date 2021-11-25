Twitter’dan flaş iPhone ve Android açıklaması! Kullanıcılar şikayet ediyordu

Mikroblogging sitesi Twitter'da uzun süredir devam eden kaybolan tweetler sorununa sınırlı çözüm geldi. Android, iOS ve masaüstü sürümde görülen kaybolan tweet'ler problemi birçok kullanıcıyı etkiliyordu.

Daha önce web sürümü için bu sorun çözülmüştü ancak problem iOS ve Android tarafında devam ediyordu. Twitter'dan yapılan son açıklamaya göre artık iPhone kullanıcıları da bu sorunu yaşamayacak. Geriye sadece Android kullanıcıları kaldı. Aylardır devam eden bu sorunun yakın zamanda Android'de de çözülmesi bekleniyor.

Tüm dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal paylaşım sitesi Twitter yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Şirketten aktarılan bilgilere göre uzun süredir birçok kullanıcı istenmeyen sohbetlerden rahatsız.

Siz istemeseniz bile bir başkaları sohbete sizin adınızı yazabiliyor ve bildirimleri görmeye devam ediyorsunuz. Twitter, bu durumu sonlandırmak için adım atmaya karar vermiş gözüküyor.