Trend Galeri Trend Yaşam Üç çocuğun çaldığı araç Ordu’ya yollandı! Galeri sahibi açıklamalarıyla şaşırttı! Ailelerden isteğim…

Üç çocuğun çaldığı araç Ordu’ya yollandı! Galeri sahibi açıklamalarıyla şaşırttı! Ailelerden isteğim…

İlginç olay 10 gün önce Ordu'da yaşanmıştı. Araç çalan üç çocuk, İstanbul'a kadar gaza basmıştı. Zanlılar dün tutuklandı. Araç ise sahibine yollandı. Galerici yaptığı açıklamalarla şaşırttı. İşte haberin detayları…

Giriş Tarihi: 07.12.2021 13:33 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 13:33 PAYLAŞ