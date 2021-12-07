Üç çocuğun çaldığı araç Ordu’ya yollandı! Galeri sahibi açıklamalarıyla şaşırttı! Ailelerden isteğim…

İlginç olay 10 gün önce Ordu'da yaşanmıştı. Araç çalan üç çocuk, İstanbul'a kadar gaza basmıştı. Zanlılar dün tutuklandı. Araç ise sahibine yollandı. Galerici yaptığı açıklamalarla şaşırttı. İşte haberin detayları…
Akılalmaz olay, 28 Kasım'da Ordu Altınordu'da yaşandı. S.Ö. (13), A.Y. (12) ve E.K. (15) adlı çocuklar, oto galerinin arka kapısının camını kırarak içeri girdi. Masaların çekmecelerini karıştıran 3 çocuk, 2 aracın anahtarını alarak dışarı çıktı. İlk olarak iş yeri önündeki aracı çalan çocuklar, 8 kilometre gezdikten sonra tekrar galeriye gelip aracı yol kenarına bıraktı. Ardından iş yeri önündeki başka otomobili çalıştıran çocuklar, bölgeden uzaklaştı.
Galeri ortaklarından Cem Uygun, öğle saatlerinde geldiği iş yerinin arka kapısındaki camın kırık olduğunu fark etti. Camı yaptırmak için telefonla konuştuğu sırada Uygun, araç çalındığını anlayıp, polise haber verdi.
Polisin yaptığı incelemede çocukların, otomobille İstanbul'a gittiği tespit edildi. Ekipler, çaldıkları araçla kaçan 3 çocuğu İstanbul'da yakaladı. Otomobil de park halinde bulundu.
S.Ö., A.Y. ve E.K., özel ekip tarafından Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Kara yoluyla kente getirilen 3 çocuk, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Akli dengelerinin yerinde olup olmadığına yönelik rapor istenen çocuklardan birinin ifadesinde, "İstanbul'un Esenyurt ilçesini sosyal medyadan sürekli görüyorduk. Buraya gitmek istiyorduk. Gitmek için araba çalmaya karar verdik. Buraya gelip gezdik. Arabanın yakıtı bitince bıraktık. Bıraktığımız yeri unuttuk ve arabayı bulamadık" dediği öğrenildi.