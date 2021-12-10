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Uçak mezara ziyaretçi akını: Hem görüntüsü hem de hikayesi ile şaşırtıyor!

Malatya'daki uçak mezar ziyaretçi akınına uğruyor. Mezar ilginç görüntüsüyle dikkat çekiyor. Hikayesi ile şaşırtıyor…

Giriş Tarihi: 10.12.2021 10:52 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 10:52
Uçak mezara ziyaretçi akını: Hikayesi ile şaşırtıyor!

Osmanlı'dan kalan ve bir süre önce sit alanı ilan edilen tarihi Sancaktar Mezarlığı'ndaki 1942'den kalma uçak şeklindeki mezar, hem görünüşü hem de hikayesi ile şaşırtıyor.

Uçak mezara ziyaretçi akını: Hikayesi ile şaşırtıyor!

Üzerinde 'İzulu Paşa oğlu Nevzat ruhuna Fatiha, 1927-1942' yazan ve Nevzat Çetinkaya'ya ait olan mezar, hüzünlü öyküsüyle ilgi çekiyor.

Uçak mezara ziyaretçi akını: Hikayesi ile şaşırtıyor!

Çetinkaya'nın, çocukluğundan itibaren pilot olmak istediği ve bu hayaliyle sürekli çatıdan çatıya atlayarak uçar gibi yaptığı, 15 yaşındayken de evlerinin çatısından düşerek hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Uçak mezara ziyaretçi akını: Hikayesi ile şaşırtıyor!

Paşa Çetinkaya'nın ise hayaline kavuşamadan ölen oğlunun mezarını uçak şeklinde yaptırdığı söyleniyor. Tahrip olduğu için bir süre önce Büyükşehir Belediyesi'nce restore edilen mezar, 1942'den bu yana ziyaret de ediliyor.

Uçak mezara ziyaretçi akını: Hikayesi ile şaşırtıyor!

Mezarlığın bulunduğu Şehitfevzi Mahallesi'nin muhtarı Sami Cengil, farklı görünümü ile dikkat çeken mezarın, hüzünlü öyküsünü duyanlar tarafından ziyaret edildiğini belirtti.

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