Ucuza ev bahanesiyle dolandırıldı! Depremzede yaşlı kadına müteahhit vurgunu

Depremde evini kaybeden yatağa bağımlı yaşlı kadın, ucuza ev bahanesiyle dolandırıldı. 6 Şubat depreminde Malatya'daki evi yıkılan 72 yaşında Elifhan Bozkuş, kızıyla birlikte AFAD çadırına sığındı. Kendisini müteahhit olarak tanıtan ve ucuza ev yapacağını söyleyen Metin Kermen adlı adama güvenip tüm birikimi olan 270 bin lirayı veren Bozkuş, aradan geçen 21 ayda çadırda yaşam mücadelesini sürdürürken sözde müteahhit Kermen ise kayıplara karıştı. Kermen'in mağdurları Elifhan Bozkuş'la da sınırlı değil. Fatih Mişe adlı bir vatandaş da 550 bin lirasını kaptırdı. Mağdurlar yetkililerden yardım bekliyor.