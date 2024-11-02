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Ucuza ev bahanesiyle dolandırıldı! Depremzede yaşlı kadına müteahhit vurgunu

Depremde evini kaybeden yatağa bağımlı yaşlı kadın, ucuza ev bahanesiyle dolandırıldı. 6 Şubat depreminde Malatya'daki evi yıkılan 72 yaşında Elifhan Bozkuş, kızıyla birlikte AFAD çadırına sığındı. Kendisini müteahhit olarak tanıtan ve ucuza ev yapacağını söyleyen Metin Kermen adlı adama güvenip tüm birikimi olan 270 bin lirayı veren Bozkuş, aradan geçen 21 ayda çadırda yaşam mücadelesini sürdürürken sözde müteahhit Kermen ise kayıplara karıştı. Kermen'in mağdurları Elifhan Bozkuş'la da sınırlı değil. Fatih Mişe adlı bir vatandaş da 550 bin lirasını kaptırdı. Mağdurlar yetkililerden yardım bekliyor.

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
Giriş Tarihi: 02.11.2024 07:49 Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 07:49
Ucuza ev bahanesiyle dolandırıldı! Depremzede yaşlı kadına müteahhit vurgunu

Asrın felaketinin sarstığı illerden Malatya'da ikamet eden Elifhan Bozkuş, evinin yıkılmasının ardından kızıyla birlikte çaresiz şekilde çadırda kalmaya başladı. Yüzde 80 engelli olan Bozkuş, kendisine bakan kızı ile birlikte zor şartlar altında yaşadıkları sırada kendisini müteahhit olarak tanıtan ve prefabrik firması işlettiğini söyleyen Metin Kermen ile tanıştı.

Ucuza ev bahanesiyle dolandırıldı! Depremzede yaşlı kadına müteahhit vurgunu

Kermen iddiaya göre, aileye yardımcı olmak istediğini ve kendilerine 2+1 ev yaptıracağını söyledi. Yaşlı kadın ve kızı müteahhite güvenip ellerinde avuçlarında ne varsa verdiler.

Ucuza ev bahanesiyle dolandırıldı! Depremzede yaşlı kadına müteahhit vurgunu

Ancak aradan yıllar geçmesine rağmen aileye verdiği sözü tutmayan müteahhit, bir çivi dahi çakmadı. Kayıplara karışan kişinin bu yolla birkaç depremzedeyi daha mağdur ettiği öğrenildi.

Ucuza ev bahanesiyle dolandırıldı! Depremzede yaşlı kadına müteahhit vurgunu

UYGUN FİYATA EV VAADİYLE VURGUN

Yaşlı kadının oğlu Ender Cenk Bozkuş (44), "Ben Tekirdağ'da ikamet ediyorum, annem ve ablam eniştemle Malatya'da yaşıyorlar. Malatya'da köyde annem, şehirde de ablam yaşıyordu. Köydeki ve şehirdeki evin ikisi de 6 Şubat depreminde yıkıldı. Bir süre sonra Tekirdağ'a yanıma geldiler.

Ucuza ev bahanesiyle dolandırıldı! Depremzede yaşlı kadına müteahhit vurgunu

Köy hayatına alıştıkları için yanımda bir süre durup tekrar Malatya'ya gitmek istediler. Gittiklerinde çadırda yaşamaya başlamışlardı. O sıralarda da yanlarına bir müteahhit gelmiş ve 'Size ev yapacağım' demiş. Normalde o zamanlar evler milyonlara yapılıyordu, onların söylediği fiyat da uygun geldi.

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