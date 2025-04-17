UEFA Avrupa Ligi yarı final maçları ne zaman, tek maç mı? Avrupa Ligi yarı final eşleşmeleri bekleniyor!

UEFA Avrupa Ligi yarı final maç takvimi ve eşleşmeler futbolseverlerin gündeminde. 2 maç eleme usulüne göre oynanan çeyrek finalde ilk karşılaşmalarını tamamlayan takımlar rövanşla birlikte tur vizesini netleştirecek. Peki; UEFA Avrupa Ligi yarı final maçları ne zaman oynanacak?