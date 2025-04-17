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UEFA Avrupa Ligi yarı final maçları ne zaman, tek maç mı? Avrupa Ligi yarı final eşleşmeleri bekleniyor!

UEFA Avrupa Ligi yarı finale çıkan takımlar rövanş karşılaşmalarının ardından netlik kazanıyor. 8 takım bir üst tur için mücadele ederken tur biletini sadece 4 takım olacak. Lazio, Bodo/Glimt, Manchester United, Lyon, Eintracht Frankfurt, Tottenham, Athletic Bilbao ve Rangers mücadele için sahada. Peki, UEFA Avrupa Ligi yarı final maçları ne zaman, tek maç mı?

Giriş Tarihi: 17.04.2025 14:39 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 14:43
UEFA Avrupa Ligi yarı final maçları ne zaman, tek maç mı? Avrupa Ligi yarı final eşleşmeleri bekleniyor!

UEFA Avrupa Ligi yarı final maç takvimi ve eşleşmeler futbolseverlerin gündeminde. 2 maç eleme usulüne göre oynanan çeyrek finalde ilk karşılaşmalarını tamamlayan takımlar rövanşla birlikte tur vizesini netleştirecek. Peki; UEFA Avrupa Ligi yarı final maçları ne zaman oynanacak?

UEFA Avrupa Ligi yarı final maçları ne zaman, tek maç mı? Avrupa Ligi yarı final eşleşmeleri bekleniyor!

UEFA AVRUPA LİGİ YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BEKLENİYOR

Yarı final eşleşmelerini ortaya çıkaracak günün karşılaşmaları şöyle:

22.00 Lazio - Bodo/Glimt

22.00 Manchester United - Lyon

22.00 Eintracht Frankfurt - Tottenham

22.00 Athletic Bilbao - Rangers

UEFA Avrupa Ligi yarı final maçları ne zaman, tek maç mı? Avrupa Ligi yarı final eşleşmeleri bekleniyor!

Bodo/Glimt Lazio karşısında 2-0 avantajlı konumda yer alırken diğer karşılaşmalar için durum berabere. Manchester United - Lyon, Eintracht Frankfurt - Tottenham, Athletic Bilbao - Rangers eşleşmelerinin ilk maçları beraberlik ile noktalandı.

UEFA Avrupa Ligi yarı final maçları ne zaman, tek maç mı? Avrupa Ligi yarı final eşleşmeleri bekleniyor!

UEFA AVRUPA LİGİ YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak UEFA Avrupa Ligi yarı final maçlarının ilki 1 Mayıs tarihinde, rövanşlar ise 8 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.

UEFA Avrupa Ligi yarı final maçları ne zaman, tek maç mı? Avrupa Ligi yarı final eşleşmeleri bekleniyor!