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UEFA Avrupa Ligi yarı final maçları ne zaman, tek maç mı? Avrupa Ligi yarı final eşleşmeleri bekleniyor!
UEFA Avrupa Ligi yarı final maçları ne zaman, tek maç mı? Avrupa Ligi yarı final eşleşmeleri bekleniyor!
UEFA Avrupa Ligi yarı finale çıkan takımlar rövanş karşılaşmalarının ardından netlik kazanıyor. 8 takım bir üst tur için mücadele ederken tur biletini sadece 4 takım olacak. Lazio, Bodo/Glimt, Manchester United, Lyon, Eintracht Frankfurt, Tottenham, Athletic Bilbao ve Rangers mücadele için sahada. Peki, UEFA Avrupa Ligi yarı final maçları ne zaman, tek maç mı?
Giriş Tarihi: 17.04.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 14:43