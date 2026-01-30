Trend Galeri Trend Yaşam UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın play-off rakibi belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının tamamlanmasıyla birlikte heyecan Son 16 Play-Off turuna taşındı. Temsilcimiz Galatasaray, lig etabını 20. sırada tamamlayarak play-off aşamasına adını yazdırdı. Devler Ligi'nde yoluna devam edecek olan sarı-kırmızılıların rakiplerini belirleyecek kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta başlayacak? Galatasaray'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri kimler? İşte İsviçre'den gelecek müjdeli haber öncesi tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 30.01.2026 08:57