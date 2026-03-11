Trend Galeri Trend Yaşam UEFA ülke puanı sıralaması | Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte, güncel UEFA ülke puanı sıralaması...

UEFA ülke puanı güncellendi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup etti ve rövanş maçı öncesi avantaj elde etti. Kritik galibiyetin ardından " Türkiye kaçıncı sırada?" sorusu yanıt aramaya başladı. İşte Galatasaray'ın galibiyeti sonrası Türkiye'nin sıralaması...

Giriş Tarihi: 11.03.2026 13:48 Güncelleme Tarihi: 11.03.2026 13:49
Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ikinci kez Liverpool'u yendi. Bu galibiyetinin ardından UEFA ülke puanı güncellendi ve Türkiye'nin puanı 51.475 puana ulaşı. Güncellenen puan tablosunda Türkiye'nin sıralaması merak konusu oldu. İşte, Türkiye'nin sıralaması;

UEFA ÜLKE PUANI

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ikinci kez Liverpool'u yenmeyi başaran Galatasaray'ın bu galibiyetinin ardından UEFA ülke puanı güncellendi.

51.475 puana ulaşan Türkiye, sıralamadaki yerini sağlamlaştırdı.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

UEFA ülke puanında son durum şöyle:

1- İngiltere: 113.130
2- İtalya: 98.303
3- İspanya: 92.359
4- Almanya: 88.688
5- Fransa: 80.141
6- Portekiz: 69.266

7- Hollanda: 67.012
8- Belçika: 61.850
9- TÜRKİYE: 51.475
10- Çekya: 48.325
11- Yunanistan: 47.112
12- Polonya: 46.250

