UEFA ülke puanı sıralaması | Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte, güncel UEFA ülke puanı sıralaması...
UEFA ülke puanı güncellendi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup etti ve rövanş maçı öncesi avantaj elde etti. Kritik galibiyetin ardından " Türkiye kaçıncı sırada?" sorusu yanıt aramaya başladı. İşte Galatasaray'ın galibiyeti sonrası Türkiye'nin sıralaması...
Giriş Tarihi: 11.03.2026 13:48
Güncelleme Tarihi: 11.03.2026 13:49