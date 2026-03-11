UEFA ülke puanı sıralaması | Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte, güncel UEFA ülke puanı sıralaması...

Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ikinci kez Liverpool'u yendi. Bu galibiyetinin ardından UEFA ülke puanı güncellendi ve Türkiye'nin puanı 51.475 puana ulaşı. Güncellenen puan tablosunda Türkiye'nin sıralaması merak konusu oldu. İşte, Türkiye'nin sıralaması;