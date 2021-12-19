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Ülke faciayı yaşıyor! Rai her şeyi yıktı geçti

Geçtiğimiz günlerde Filipinler'i vuran Rai Tayfunu, ülkedeki insanlara faciayı yaşatmaya devam ediyor. Şidmiye kadar 75 kişinin öldüğü düşünülürken, 400 binden fazla insan ise geçici barınaklara yerleştirildi. Görüntüler ise felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 19.12.2021 10:53 Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 10:53
Ülke faciayı yaşıyor! Rai her şeyi yıktı geçti

Ülkenin orta ve güneydoğu kesimlerini Rai Tayfunu'nun yol açtığı afette ölenlerin sayısı 75'e çıktı.

Ülke faciayı yaşıyor! Rai her şeyi yıktı geçti

BBC'nin haberine göre, hızı saatte 195 kilometreyi bulan tayfun, birçok bölgede elektrik kesintisi ve ciddi yıkıma sebep oldu.

Ülke faciayı yaşıyor! Rai her şeyi yıktı geçti

Filipinler'in merkezinde yer alan ve afetten en fazla etkilenen kenti Bohol'un Valisi Arthur Yap, resmi olarak afette 49 kişinin hayatını kaybettiğini ve 10 kişinin kayıp olduğunu belirtti.

Ülke faciayı yaşıyor! Rai her şeyi yıktı geçti

Yap, Facebook hesabı üzerinden yayınladığı videoda, "Bohol'un maruz kaldığı hasarın büyüklüğü maalesef gözler önünde. İnsanlar çok büyük zarar gördü" dedi.

Ülke faciayı yaşıyor! Rai her şeyi yıktı geçti

Yap, vilayet idari sınırları içerisindeki belediye başkanlarına acil yardım çalışmalarına destek olmaları ve halkın gıda, su gibi acil ihtiyaçlarını karşılamaları talimatı verdi.

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