Ülke faciayı yaşıyor! Rai her şeyi yıktı geçti

BBC'nin haberine göre, hızı saatte 195 kilometreyi bulan tayfun, birçok bölgede elektrik kesintisi ve ciddi yıkıma sebep oldu.

Filipinler'in merkezinde yer alan ve afetten en fazla etkilenen kenti Bohol'un Valisi Arthur Yap, resmi olarak afette 49 kişinin hayatını kaybettiğini ve 10 kişinin kayıp olduğunu belirtti.