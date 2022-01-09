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Ülke felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 23'e yükseldi

Pakistan'da perşembe gecesinden beri devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle hayatını kaybedelerin sayısı 23'e yükseldi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer 1000 kadar aracın yollarda mahsur kaldığını ve bölgede 125 binin üzerinde turistin olduğunu ifade etti. Ölenlerin yakınları ise gözyaşı döktü.

Giriş Tarihi: 09.01.2022 09:30 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 09:30
Ülke felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 23’e yükseldi

Başkent İslamabat'ta 70 kilometre mesafede bulunan Murree şehri ve Galiyat bölgesinde 7 Ocak akşamından beri yoğun bir kar yağışı görülüyor.

Ülke felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 23’e yükseldi

Murree şehrindeki aşırı kar yaşığı ve soğuk nedeniyle araçlarında mahsur kalan ve donarak ölenlerin sayısı 23'ü yükseldi.

Ülke felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 23’e yükseldi

Hayatını kaybedenler arasında bir polis memuru, eşi ve 5 çocuğunun da olduğu ifade edildi.

Ülke felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 23’e yükseldi

Yetkililer, yoğun kar yağışı nedeniyle pek çok kişinin araçlarını terk ederek otellere sığınmaya çalıştığını, yollarda terk edilen araçların ise trafiğe neden olduğunu bildirdi.

Ülke felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 23’e yükseldi

Bölgede 125 binin üzerinde turistin olduğu düşünülüyor.

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