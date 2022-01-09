Ülke felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 23’e yükseldi

Başkent İslamabat'ta 70 kilometre mesafede bulunan Murree şehri ve Galiyat bölgesinde 7 Ocak akşamından beri yoğun bir kar yağışı görülüyor.

Murree şehrindeki aşırı kar yaşığı ve soğuk nedeniyle araçlarında mahsur kalan ve donarak ölenlerin sayısı 23'ü yükseldi.

Hayatını kaybedenler arasında bir polis memuru, eşi ve 5 çocuğunun da olduğu ifade edildi.

Yetkililer, yoğun kar yağışı nedeniyle pek çok kişinin araçlarını terk ederek otellere sığınmaya çalıştığını, yollarda terk edilen araçların ise trafiğe neden olduğunu bildirdi.