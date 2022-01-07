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Ülke tarihinde bir ilk! Ölümcül virüs insana bulaştı

İngiltere'de 73 yaşındaki bir adam ilk defa ölümcül kuş gribine yakalandı. Gayet iyi olan ve evde tecrit altında olan adamın ördekleri ise itlaf edildi. Ördeklerinin en yakın arkadaşı olduğunu söyleyen adamın yaşadığı üzüntü karşısında söylediği sözler yürekleri dağladı.

Giriş Tarihi: 07.01.2022 09:17 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 09:17
Ülke tarihinde bir ilk! Ölümcül virüs insana bulaştı

Ülkede ilk defa bir insan, öldürücü kuş gribine yakalandı. 'Sıfırıncı hasta' olarak kayıtlara geçen adamın, son derece sıradan ve normal kuşlarla etkileşimde olduğu öğrenildi.

Ülke tarihinde bir ilk! Ölümcül virüs insana bulaştı

Virüse yakalanan kişi hakkında fazla bir bilgi verilmedi, ancak yetkililer hastanın gayet iyi olduğu ve kendi kendine izolasyona girdiğini söyledi. Hastanın virüsü kapmış tüm kuş türü hayvanları itlaf edildi.

Ülke tarihinde bir ilk! Ölümcül virüs insana bulaştı

Hasta olan adamın tamamen iyi olduğunu söylediği belirtildi. Ancak adam, "20 yıldır ördeklerimle birlikteyim. Onlar için çok üzgünüm ve kaybım çok büyük" diyerek hayvanlarının itlaf edilmesine duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Ülke tarihinde bir ilk! Ölümcül virüs insana bulaştı

Acılı adam sözlerine şöyle devam etti:
"Yaban hayata daha fazla önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Onlar için her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım. Ve ördeklerimin başlarına gelecekleri hissettiklerini biliyorum. Aslında insanlar fark etmiyor, ancak onlar hem çok yumuşak huylu hem de çok tatlılar. Hatta terliklerimi giymeden önce oturup onların ısınmasını bile sağlarlardı.

Ülke tarihinde bir ilk! Ölümcül virüs insana bulaştı

Genellikle bir fincan çay ve bisküvi alıp onların yanına giderdim. Onlar sayesinde bu ev hiçbir zaman boş olmadı ve ben hiçbir zaman yalnız kalmadım. Şimdi ise ev adeta bir morg gibi".

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