Ülke tarihinde bir ilk! Ölümcül virüs insana bulaştı

Ülkede ilk defa bir insan, öldürücü kuş gribine yakalandı. 'Sıfırıncı hasta' olarak kayıtlara geçen adamın, son derece sıradan ve normal kuşlarla etkileşimde olduğu öğrenildi.

Virüse yakalanan kişi hakkında fazla bir bilgi verilmedi, ancak yetkililer hastanın gayet iyi olduğu ve kendi kendine izolasyona girdiğini söyledi. Hastanın virüsü kapmış tüm kuş türü hayvanları itlaf edildi.

Hasta olan adamın tamamen iyi olduğunu söylediği belirtildi. Ancak adam, "20 yıldır ördeklerimle birlikteyim. Onlar için çok üzgünüm ve kaybım çok büyük" diyerek hayvanlarının itlaf edilmesine duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Acılı adam sözlerine şöyle devam etti:

"Yaban hayata daha fazla önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Onlar için her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım. Ve ördeklerimin başlarına gelecekleri hissettiklerini biliyorum. Aslında insanlar fark etmiyor, ancak onlar hem çok yumuşak huylu hem de çok tatlılar. Hatta terliklerimi giymeden önce oturup onların ısınmasını bile sağlarlardı.