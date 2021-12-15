Uludağ’da korkutan anlar! Selam verdikleri ayı saldırıya geçti... O anlar kameraya yansıdı

Uludağ 'ın Sarıalan mevkiinde aç kalan ayılar yerleşim yerine indi. Burada bulunan çöp kutularında yemek arayan ayılar çöpleri devirdi.

ULUDAĞ'DA KORKUTAN ANLAR! SELAM VERDİKLERİ AYI SALDIRIYA GEÇTİ... O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

O sırada araçlarıyla yoldan geçmekte olan iki sürücü, camı açarak, yiyecek arayan ayıya selam verdi.