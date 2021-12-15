Trend Galeri Trend Yaşam Uludağ'da korkutan anlar! Selam verdikleri ayı saldırıya geçti... O anlar kameraya yansıdı

Uludağ'da korkutan anlar! Selam verdikleri ayı saldırıya geçti... O anlar kameraya yansıdı

Bursa Uludağ'da aç kalan ayıya selam veren sürücüler saldırıya uğradı. O anlar ise kameralara yansıdı.

İHA Trend Yaşam
Giriş Tarihi: 15.12.2021 09:58 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 09:59
Uludağ’da korkutan anlar! Selam verdikleri ayı saldırıya geçti... O anlar kameraya yansıdı

ULUDAĞ'DA KORKUTAN ANLAR! SELAM VERDİKLERİ AYI SALDIRIYA GEÇTİ... O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Uludağ'ın Sarıalan mevkiinde aç kalan ayılar yerleşim yerine indi. Burada bulunan çöp kutularında yemek arayan ayılar çöpleri devirdi.

Uludağ’da korkutan anlar! Selam verdikleri ayı saldırıya geçti... O anlar kameraya yansıdı

O sırada araçlarıyla yoldan geçmekte olan iki sürücü, camı açarak, yiyecek arayan ayıya selam verdi.

Uludağ’da korkutan anlar! Selam verdikleri ayı saldırıya geçti... O anlar kameraya yansıdı

Duruma sinirlenen ayı koşarak otomobile saldırmaya başladı. O anlar iki gencin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Uludağ’da korkutan anlar! Selam verdikleri ayı saldırıya geçti... O anlar kameraya yansıdı

Öte yandan diğer görüntüde ise, ormanlık alanda aç kalan ayı ailesi yerleşim yerine inerek çöp konteynırlarında yiyecek aradı.

Uludağ’da korkutan anlar! Selam verdikleri ayı saldırıya geçti... O anlar kameraya yansıdı

Çöp kutularını deviren baba ayı ve 3 yavrusu, karınlarını doyurduktan sonra tekrar ormanın yolunu tuttu.

SON DAKİKA SON DAKİKA