Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır? Gözler 2026 USP sonuçlarında!

Ulusal Staj Programı (USP) 2026 sonuçları için geri sayım devam ederken, binlerce öğrenci sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda yürütülen program kapsamında adaylar, sonuçların ne zaman duyurulacağını ve başvurularını hangi platform üzerinden sorgulayabileceklerini merak ediyor. Kamu kurumları ile özel sektör fırsatlarını bir araya getiren programda, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçların Kariyer Kapısı sistemi üzerinden erişime açılması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 20.05.2026 10:07 Güncelleme Tarihi: 20.05.2026 17:59
2026 Ulusal Staj Programı başvurularının sona ermesiyle birlikte sonuçların açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından duyurulacak USP sonuçları için adayların bekleyişi sürerken, sonuç sorgulama ekranına ilişkin araştırmalar da hız kazandı. Program kapsamında değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçların Kariyer Kapısı platformu üzerinden erişime açılması öngörülüyor.

ULUSAL STAJ PROGRAMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 yılı takvimi doğrultusunda başvuruların Mart ayının son gününde tamamlanmasının ardından, adayların beyan ettikleri belgelerin kontrolü ve dijital yöntemlerle puanlanması süreci başlatıldı.

Önceki yılların uygulama takvimi ve 2026 yılı öngörülerine göre, öğrencilerin yeterlilik puanlarının Mayıs ayının ortalarından itibaren ilan edilmesi bekleniyor.

Puanların açıklanmasının hemen ardından, işverenlerin stajyer havuzuna erişim sağlamasıyla birlikte staj tekliflerinin öğrencilere iletilmesi süreci resmen başlayacak.

ULUSAL STAJ PROGRAMI SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, Ulusal Staj Programı başvuru sonuçlarını ve kendilerine gelen teklifleri herhangi bir fiziksel belge beklemeksizin dijital ortamda takip edebilecekler.

Sonuç sorgulama işlemleri için Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin "cbiko.gov.tr" veya "kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresine e-Devlet şifresi ile giriş yapılması gerekmektedir.

Sisteme giriş yapan kullanıcılar, "Başvurularım" menüsü altında yer alan "Ulusal Staj Programı 2026" başlığı aracılığıyla güncel durumlarını anlık olarak görüntüleyebilirler.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör