Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır? Gözler 2026 USP sonuçlarında!

ULUSAL STAJ PROGRAMI SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, Ulusal Staj Programı başvuru sonuçlarını ve kendilerine gelen teklifleri herhangi bir fiziksel belge beklemeksizin dijital ortamda takip edebilecekler.

Sonuç sorgulama işlemleri için Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin "cbiko.gov.tr" veya "kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresine e-Devlet şifresi ile giriş yapılması gerekmektedir.

Sisteme giriş yapan kullanıcılar, "Başvurularım" menüsü altında yer alan "Ulusal Staj Programı 2026" başlığı aracılığıyla güncel durumlarını anlık olarak görüntüleyebilirler.