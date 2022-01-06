Ünlü fenomen ölü bulundu! Çektiği video ürpertti...

Ünlü TikTok fenomeni Candice Murley Marystown, ürkütücü bir video yayınladıktan sonra hiç beklenmedik bir şekilde ölü bulundu. Sosyal medyada 'Candi' ismiyle bilinen genç fenomen, geçtiğimiz günlerde 'içindeki seslerin kesildiğini' söyleyen garip bir video yayımlamıştı.

Videoda Candi'nin "Kafamdaki seslerin sessiz olmasından nefret ediyorum, çünkü bunların ne yaptığını bilmiyorum" dedi. Genç kadının dudaklarını oynatarak görünmeyen biriyle konuştuğu da videoya yansıdı.

Genç kadının ablası, cenaze masraflarını karşılamak için bir yardım kampanyası başlattı. Ailenin büyük bir şok geçirdiğini söyleyen abla, mali olarak bu duruma hazır olmadıklarını ifade etti.

Kampyaya şimdiye kadar 16 bin dolardan fazla para toplandı. Kullanılmayan paralar Candice'nin oğluna verilecek.