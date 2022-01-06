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Ünlü fenomen ölü bulundu! Çektiği video ürpertti...

Candice ismiyle bilinen ünlü TikTok fenomeni, ürkütücü bir video yayımladıktan 2 gün sonra ölü bulundu. Videoda garip seslerden bahseden kadının ailesi ise ani ölümle şoka uğradı.

Giriş Tarihi: 06.01.2022 12:47 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 12:47
Ünlü fenomen ölü bulundu! Çektiği video ürpertti...

Ünlü TikTok fenomeni Candice Murley Marystown, ürkütücü bir video yayınladıktan sonra hiç beklenmedik bir şekilde ölü bulundu. Sosyal medyada 'Candi' ismiyle bilinen genç fenomen, geçtiğimiz günlerde 'içindeki seslerin kesildiğini' söyleyen garip bir video yayımlamıştı.

Ünlü fenomen ölü bulundu! Çektiği video ürpertti...

Videoda Candi'nin "Kafamdaki seslerin sessiz olmasından nefret ediyorum, çünkü bunların ne yaptığını bilmiyorum" dedi. Genç kadının dudaklarını oynatarak görünmeyen biriyle konuştuğu da videoya yansıdı.

Ünlü fenomen ölü bulundu! Çektiği video ürpertti...

Genç kadının ablası, cenaze masraflarını karşılamak için bir yardım kampanyası başlattı. Ailenin büyük bir şok geçirdiğini söyleyen abla, mali olarak bu duruma hazır olmadıklarını ifade etti.

Ünlü fenomen ölü bulundu! Çektiği video ürpertti...

Kampyaya şimdiye kadar 16 bin dolardan fazla para toplandı. Kullanılmayan paralar Candice'nin oğluna verilecek.

Ünlü fenomen ölü bulundu! Çektiği video ürpertti...

Candice'in ölmeden birkaç saat önce ise bir sürü video paylaşması dikkatlerden kaçmadı. Bazı kullanıcılar Candice'in ölmeden önce canlı yayın yaparak aşırı biçimde alkol aldığını iddia etti.

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